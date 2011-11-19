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إمارة الشمالية تدشن وسمًا للترحيب بزيارة الملك للمنطقة

بعنوان  #مية_هلا_يا_ملكنا  .. والمغردون يتسابقون بالترحيب بالملك

أطلقت إمارة الحدود الشمالية وسمًا للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الزيارة المرتقبة لمنطقة الحدود الشمالية.

واختارت الإمارة اسم #مية_هلا_يا_ملكنا للوسم الذي أطلقته عصر اليوم عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ومع الإعلان عن تدشين الوسم، تسابق مئات المغردين من أهالي المنطقة لإطلاق رسائل الترحيب والتقدير بالملك وولي عهده الأمين، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بشعبها الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة الشمالية تدشن وسمًا للترحيب بزيارة الملك للمنطقة
سبق

أطلقت إمارة الحدود الشمالية وسمًا للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الزيارة المرتقبة لمنطقة الحدود الشمالية.

واختارت الإمارة اسم #مية_هلا_يا_ملكنا للوسم الذي أطلقته عصر اليوم عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ومع الإعلان عن تدشين الوسم، تسابق مئات المغردين من أهالي المنطقة لإطلاق رسائل الترحيب والتقدير بالملك وولي عهده الأمين، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بشعبها الكريم.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
06:01 PM

إمارة الشمالية تدشن وسمًا للترحيب بزيارة الملك للمنطقة

بعنوان  #مية_هلا_يا_ملكنا  .. والمغردون يتسابقون بالترحيب بالملك

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عويد التومي - رفحاء
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أطلقت إمارة الحدود الشمالية وسمًا للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الزيارة المرتقبة لمنطقة الحدود الشمالية.

واختارت الإمارة اسم #مية_هلا_يا_ملكنا للوسم الذي أطلقته عصر اليوم عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ومع الإعلان عن تدشين الوسم، تسابق مئات المغردين من أهالي المنطقة لإطلاق رسائل الترحيب والتقدير بالملك وولي عهده الأمين، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بشعبها الكريم.

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