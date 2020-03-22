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بالصور.. وجبات غذائية بمستوى عالٍ لنزلاء المحاجر الصحية بسبب كورونا

يقدمها قسم التغذية بمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض

نشر مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورًا للوجبات الغذائية التي يعدّها قسم التغذية بالمجمع لصالح نزلاء أحد المحاجر الصحية بشمال الرياض، من القادمين من خارج المملكة للوقاية من كورونا.

وكشف عن مشاركته للجهود المبذولة وتشرُّفه بتقديم العديد من الخدمات؛ ومنها هذه المهمة، في إعداد وجبات على أعلى المستويات الغذائية وباحترافية عالية، وتقديمها للنزلاء في أحد المحاجر الصحية، بشكل متميز وشهي.

وأضاف "المجمع": أنه "يقدم أيضًا وجبات خاصة معدّة بعناية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والحساسية، وغيرها"، منوهًا إلى تشرّفه بالمشاركة بهذه الأعمال؛ خدمةً للوطن والمواطن، وتنفيذًا لتوجيهات صحة الرياض ووزارة الصحة، داعيًا الله أن يحفظ وطننا من شرور الأوبئة والأمراض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وجبات غذائية بمستوى عالٍ لنزلاء المحاجر الصحية بسبب كورونا
سبق

نشر مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورًا للوجبات الغذائية التي يعدّها قسم التغذية بالمجمع لصالح نزلاء أحد المحاجر الصحية بشمال الرياض، من القادمين من خارج المملكة للوقاية من كورونا.

وكشف عن مشاركته للجهود المبذولة وتشرُّفه بتقديم العديد من الخدمات؛ ومنها هذه المهمة، في إعداد وجبات على أعلى المستويات الغذائية وباحترافية عالية، وتقديمها للنزلاء في أحد المحاجر الصحية، بشكل متميز وشهي.

وأضاف "المجمع": أنه "يقدم أيضًا وجبات خاصة معدّة بعناية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والحساسية، وغيرها"، منوهًا إلى تشرّفه بالمشاركة بهذه الأعمال؛ خدمةً للوطن والمواطن، وتنفيذًا لتوجيهات صحة الرياض ووزارة الصحة، داعيًا الله أن يحفظ وطننا من شرور الأوبئة والأمراض.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
05:07 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:02 PM

بالصور.. وجبات غذائية بمستوى عالٍ لنزلاء المحاجر الصحية بسبب كورونا

يقدمها قسم التغذية بمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض

A A A
عمر السبيعي - الرياض
8
14,542

نشر مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورًا للوجبات الغذائية التي يعدّها قسم التغذية بالمجمع لصالح نزلاء أحد المحاجر الصحية بشمال الرياض، من القادمين من خارج المملكة للوقاية من كورونا.

وكشف عن مشاركته للجهود المبذولة وتشرُّفه بتقديم العديد من الخدمات؛ ومنها هذه المهمة، في إعداد وجبات على أعلى المستويات الغذائية وباحترافية عالية، وتقديمها للنزلاء في أحد المحاجر الصحية، بشكل متميز وشهي.

وأضاف "المجمع": أنه "يقدم أيضًا وجبات خاصة معدّة بعناية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والحساسية، وغيرها"، منوهًا إلى تشرّفه بالمشاركة بهذه الأعمال؛ خدمةً للوطن والمواطن، وتنفيذًا لتوجيهات صحة الرياض ووزارة الصحة، داعيًا الله أن يحفظ وطننا من شرور الأوبئة والأمراض.

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