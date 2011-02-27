استشاري قلب: حرق الدهون بالشاي الأخضر "غير صحيح"

استشهد بموقف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

صدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر محبي شرب الشاي الأخضر بتغريدة وصف فيها دعاية حرقه للدهون بالخدعة، مستشهدًا في هذا الصدد بموقف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الذي أكدت أنه لا يقلل جلطات القلب ولا يمنع ترسب الكلسترول.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه بتوتير قال فيها: "خدعوك فقالوا: احرق الدهون بالشاهي الأخضر!! الصحيح: موقف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لا يقلل جلطات القلب ولا يمنع ترسب الكولسترول".