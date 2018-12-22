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"التويجري": الإبل ستكون قوة اقتصادية كبرى في الأسواق الغذائية العالمية

قال: إن الدولة عززت جودة الإنتاج وتميزه.. والتأجير خطوة للاستثمار والمنافسة

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل أحمد بن عبدالله التويجري، أن اللجنة تعمل بشكل كبير لتعزيز سوق الاستثمار في الإبل، ليس على مستوى البيع والشراء، ولكن لما هو أبعد، كمنتجات اقتصادية مختلفة، فالإبل ليست فقط مزاين، بل هي أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف "التويجري" مالك المنقيات المشهورة: "كوني عضوًا في اللجنة الاقتصادية فإنني أستطيع أن أؤكد أن هذه الثروة ستكون منافسًا كبيرًا في جميع مناحي الاستفادة من مكونات الإبل، ومما حباها الله من ميزات متعددة، وخاصة الأسواق الغذائية العالمية عما قريب، بحول الله.

وقال "التويجري": إن المهرجان يأتي في نسخته السادسة كأقوى نسخة منذ انطلاقه، ويرجع ذلك -بعد توفيق الله- إلى ما استحدثه نادي الإبل من تشريعات وقوانين جاءت في خدمة ملاك الإبل بشكل أو بآخر، والمشاركات لا شكّ متفاوتة، لكنها في المجمل متميزة.

وأضاف أن هذا التطور نتيجة تراكمات السنوات الماضية، فكما هو معلوم أن جودة الإنتاج وقوته، اختلفت بشكل واضح وكبير عما كانت عليه في السابق، فتشجيع هذا الموروث من قبل الدولة -أعزها الله- دفع به إلى أن يكون في الواجهة، مما عزز جودة الإنتاج وتميزه وتحقيق المردود الاقتصادي الأقوى.

وقال "التويجري": إن مجال التأجير فتح خطوة للمنافسة، وفيه إيجابيات سواء للمالك أو للمستأجر، مما يعطي للمهرجان زخمًا وقوة الجميع ينشدها ويضفي جانبًا ومردودًا اقتصاديًّا للملاك وللمستثمرين في قطاع الإبل، فقد أصبح هذا الموروث محط أنظار المستثمرين لجدواه الاقتصادية، وهذا ما يضمن بقاءه ونموّه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري": الإبل ستكون قوة اقتصادية كبرى في الأسواق الغذائية العالمية
سبق

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل أحمد بن عبدالله التويجري، أن اللجنة تعمل بشكل كبير لتعزيز سوق الاستثمار في الإبل، ليس على مستوى البيع والشراء، ولكن لما هو أبعد، كمنتجات اقتصادية مختلفة، فالإبل ليست فقط مزاين، بل هي أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف "التويجري" مالك المنقيات المشهورة: "كوني عضوًا في اللجنة الاقتصادية فإنني أستطيع أن أؤكد أن هذه الثروة ستكون منافسًا كبيرًا في جميع مناحي الاستفادة من مكونات الإبل، ومما حباها الله من ميزات متعددة، وخاصة الأسواق الغذائية العالمية عما قريب، بحول الله.

وقال "التويجري": إن المهرجان يأتي في نسخته السادسة كأقوى نسخة منذ انطلاقه، ويرجع ذلك -بعد توفيق الله- إلى ما استحدثه نادي الإبل من تشريعات وقوانين جاءت في خدمة ملاك الإبل بشكل أو بآخر، والمشاركات لا شكّ متفاوتة، لكنها في المجمل متميزة.

وأضاف أن هذا التطور نتيجة تراكمات السنوات الماضية، فكما هو معلوم أن جودة الإنتاج وقوته، اختلفت بشكل واضح وكبير عما كانت عليه في السابق، فتشجيع هذا الموروث من قبل الدولة -أعزها الله- دفع به إلى أن يكون في الواجهة، مما عزز جودة الإنتاج وتميزه وتحقيق المردود الاقتصادي الأقوى.

وقال "التويجري": إن مجال التأجير فتح خطوة للمنافسة، وفيه إيجابيات سواء للمالك أو للمستأجر، مما يعطي للمهرجان زخمًا وقوة الجميع ينشدها ويضفي جانبًا ومردودًا اقتصاديًّا للملاك وللمستثمرين في قطاع الإبل، فقد أصبح هذا الموروث محط أنظار المستثمرين لجدواه الاقتصادية، وهذا ما يضمن بقاءه ونموّه.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
03:45 PM

"التويجري": الإبل ستكون قوة اقتصادية كبرى في الأسواق الغذائية العالمية

قال: إن الدولة عززت جودة الإنتاج وتميزه.. والتأجير خطوة للاستثمار والمنافسة

A A A
حمد الفراج - الرياض
4
1,628

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل أحمد بن عبدالله التويجري، أن اللجنة تعمل بشكل كبير لتعزيز سوق الاستثمار في الإبل، ليس على مستوى البيع والشراء، ولكن لما هو أبعد، كمنتجات اقتصادية مختلفة، فالإبل ليست فقط مزاين، بل هي أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف "التويجري" مالك المنقيات المشهورة: "كوني عضوًا في اللجنة الاقتصادية فإنني أستطيع أن أؤكد أن هذه الثروة ستكون منافسًا كبيرًا في جميع مناحي الاستفادة من مكونات الإبل، ومما حباها الله من ميزات متعددة، وخاصة الأسواق الغذائية العالمية عما قريب، بحول الله.

وقال "التويجري": إن المهرجان يأتي في نسخته السادسة كأقوى نسخة منذ انطلاقه، ويرجع ذلك -بعد توفيق الله- إلى ما استحدثه نادي الإبل من تشريعات وقوانين جاءت في خدمة ملاك الإبل بشكل أو بآخر، والمشاركات لا شكّ متفاوتة، لكنها في المجمل متميزة.

وأضاف أن هذا التطور نتيجة تراكمات السنوات الماضية، فكما هو معلوم أن جودة الإنتاج وقوته، اختلفت بشكل واضح وكبير عما كانت عليه في السابق، فتشجيع هذا الموروث من قبل الدولة -أعزها الله- دفع به إلى أن يكون في الواجهة، مما عزز جودة الإنتاج وتميزه وتحقيق المردود الاقتصادي الأقوى.

وقال "التويجري": إن مجال التأجير فتح خطوة للمنافسة، وفيه إيجابيات سواء للمالك أو للمستأجر، مما يعطي للمهرجان زخمًا وقوة الجميع ينشدها ويضفي جانبًا ومردودًا اقتصاديًّا للملاك وللمستثمرين في قطاع الإبل، فقد أصبح هذا الموروث محط أنظار المستثمرين لجدواه الاقتصادية، وهذا ما يضمن بقاءه ونموّه.

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