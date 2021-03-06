هذه الدول الـ10 التي يعيش سكانها في فقر مدقع

طبقًا لـ"مختبر البيانات العالمي"

كشف بيانات "مختبر البيانات العالمي" أن أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا تضم غالبية البلدان ذات النسب العالية من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع.

وأشارت البيانات إلى أن الفقر المدقع يتواجد في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا لكن بنسب ضئيلة تصل إلى 0.1-0.5٪، فيما بعض البلدان الأصغر التي لديها شبكات أمان اجتماعي واقتصاديات قوية مثل نيوزيلندا وسويسرا وتايوان تحمل معدلات فقر مدقع أقل من 0.1٪.

ووفقًا للبيانات يعرف الفقر المدقع العيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم، مضيفة أن المثير في الأمر أن مقارنة المستويات الحالية بمستويات عام 2018 شهدت البلدان الغنية مثل ألمانيا ارتفاعًا حادًّا في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 28000 في عام 2018 إلى 194000 حتى بداية العام الجديد 2021، مشيرة إلى أن الكوارث والأوبئة والحروب من العوامل التي تساهم في زيادة حالات الفقر العالمية.

الدول العشر في القائمة التي لديها أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2021:

1 - جنوب السودان: يعيش 85% من سكانها في فقر مدقع.

2- بوروندي: يعيش 80% من سكانها في فقر مدقع.

3- جمهورية أفريقيا الوسطى: يعيش 79% من سكانها في فقر مدقع.

4- مدغشقر: يعيش 77% من سكانها في فقر مدقع.

5- الكونغو: يعيش 75% من سكانها في فقر مدقع.

6- الكونغو الديموقراطية: يعيش 74% من سكانها في فقر مدقع.

7 - ملاوي: يعيش 73% من سكانها في فقر مدقع.

8- إريتريا: يعيش 71% من سكانها في فقر مدقع.

9- اليمن: يعيش 63% من سكانها في فقر مدقع.

10- الصومال: يعيش 61% من سكانها في فقر مدقع.