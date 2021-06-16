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فيديو الكلب النائم.. شاهد كيف فعلها نمر غادر

كثيرون ألقوا باللوم على صاحب الكلب

"إياك أن تغفل وأنت تحرس شيئاً أو مكاناً"، فقد كشف فيديو مخيف عن اللحظة التي غفل فيها كلب حراسة أمام بوابة منزل في قرية هندية، وكان ثمن الغفلة غالياً جداً، حين غدر به وقتله نمر أرقط.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، وقع الحادث مساء يوم الجمعة الماضي، في قرية بهوز بمنطقة ناشيك في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

يُظهر الفيديو لحظة مخيفة، حين يتسلل نمر أرقط من سور المنزل، ويتحرك بخفة نحو كلب حراسة يرقد أمام باب المنزل.

ولم ينتبه الكلب حتى وضع النمر أنيابه على رقبة النائم، وتمكّن من السيطرة عليه تماماً، وسحبه بقسوة خارج المنزل لقتله.

وعند تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى المعلقون باللوم على صاحب الكلب، يقول أحد المعلقين على موقع "يوتيوب": إنه مشهد مؤلم، واللوم يقع على صاحب المنزل الذي ترك الكلب خارج المنزل في منطقة قريبة جداً من الغابة، ويقول آخر: لا يجب أن ينام كلب الحراسة، فقد يفقد حياته.

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فيديو الكلب النائم.. شاهد كيف فعلها نمر غادر
سبق

"إياك أن تغفل وأنت تحرس شيئاً أو مكاناً"، فقد كشف فيديو مخيف عن اللحظة التي غفل فيها كلب حراسة أمام بوابة منزل في قرية هندية، وكان ثمن الغفلة غالياً جداً، حين غدر به وقتله نمر أرقط.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، وقع الحادث مساء يوم الجمعة الماضي، في قرية بهوز بمنطقة ناشيك في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

يُظهر الفيديو لحظة مخيفة، حين يتسلل نمر أرقط من سور المنزل، ويتحرك بخفة نحو كلب حراسة يرقد أمام باب المنزل.

ولم ينتبه الكلب حتى وضع النمر أنيابه على رقبة النائم، وتمكّن من السيطرة عليه تماماً، وسحبه بقسوة خارج المنزل لقتله.

وعند تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى المعلقون باللوم على صاحب الكلب، يقول أحد المعلقين على موقع "يوتيوب": إنه مشهد مؤلم، واللوم يقع على صاحب المنزل الذي ترك الكلب خارج المنزل في منطقة قريبة جداً من الغابة، ويقول آخر: لا يجب أن ينام كلب الحراسة، فقد يفقد حياته.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:55 PM

فيديو الكلب النائم.. شاهد كيف فعلها نمر غادر

كثيرون ألقوا باللوم على صاحب الكلب

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,154

"إياك أن تغفل وأنت تحرس شيئاً أو مكاناً"، فقد كشف فيديو مخيف عن اللحظة التي غفل فيها كلب حراسة أمام بوابة منزل في قرية هندية، وكان ثمن الغفلة غالياً جداً، حين غدر به وقتله نمر أرقط.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، وقع الحادث مساء يوم الجمعة الماضي، في قرية بهوز بمنطقة ناشيك في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

يُظهر الفيديو لحظة مخيفة، حين يتسلل نمر أرقط من سور المنزل، ويتحرك بخفة نحو كلب حراسة يرقد أمام باب المنزل.

ولم ينتبه الكلب حتى وضع النمر أنيابه على رقبة النائم، وتمكّن من السيطرة عليه تماماً، وسحبه بقسوة خارج المنزل لقتله.

وعند تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى المعلقون باللوم على صاحب الكلب، يقول أحد المعلقين على موقع "يوتيوب": إنه مشهد مؤلم، واللوم يقع على صاحب المنزل الذي ترك الكلب خارج المنزل في منطقة قريبة جداً من الغابة، ويقول آخر: لا يجب أن ينام كلب الحراسة، فقد يفقد حياته.

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