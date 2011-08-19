"الراجحي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "هدف" والمجلس يشيد بمؤشرات الأداء

ناقش التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام 2021م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها الصندوق التي سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق العمل والتوظيف، وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياج سوق العمل.

وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.

واستعرض مجلس إدارة "هدف"، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.