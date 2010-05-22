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"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

مفتي مصر: أخذ لقاح "كورونا" واجبٌ شرعيٌّ

أكد أن حفظ النفوس مقصد شرعي جليل

أكد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" عند توفره يعتبر "واجبًا شرعيًّا".

وقال "علام": من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته: صحته التي يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتها، وحسن تعاهدها، والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية.

وأضاف وفق "أخبار اليوم": أهم أساليب الوقاية من الأمراض في العصر الحديث اللقاحات الطبية، وما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس "كورونا" وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توفره واجبًا شرعيًّا.

وأردف "علام": إذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوى أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار؛ فتشرع المبادرة حينئذ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء.

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مفتي مصر: أخذ لقاح "كورونا" واجبٌ شرعيٌّ
سبق

أكد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" عند توفره يعتبر "واجبًا شرعيًّا".

وقال "علام": من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته: صحته التي يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتها، وحسن تعاهدها، والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية.

وأضاف وفق "أخبار اليوم": أهم أساليب الوقاية من الأمراض في العصر الحديث اللقاحات الطبية، وما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس "كورونا" وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توفره واجبًا شرعيًّا.

وأردف "علام": إذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوى أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار؛ فتشرع المبادرة حينئذ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
01:41 PM

مفتي مصر: أخذ لقاح "كورونا" واجبٌ شرعيٌّ

أكد أن حفظ النفوس مقصد شرعي جليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" عند توفره يعتبر "واجبًا شرعيًّا".

وقال "علام": من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته: صحته التي يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتها، وحسن تعاهدها، والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية.

وأضاف وفق "أخبار اليوم": أهم أساليب الوقاية من الأمراض في العصر الحديث اللقاحات الطبية، وما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس "كورونا" وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توفره واجبًا شرعيًّا.

وأردف "علام": إذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوى أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار؛ فتشرع المبادرة حينئذ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء.

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