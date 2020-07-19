النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

بينها تحسين وتطوير المبنى الإداري وزيادة العيادات الخارجية

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، اليوم، عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في مدينة سكاكا.

جاء ذلك خلال زيارته إلى المستشفى، رفقة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع "مركز التدريب والابتعاث، وتحسين وتطوير المبنى الإداري، زيادة عدد العيادات الخارجية، تطوير قاعات الاجتماعات وتزويدها بشاشات عرض لسهولة المناقشات الطبية، قاعات جديدة لاجتماعات الأطباء تستوعب 20 مقعدًا، تطوير مكاتب إدارة التمريض، استحداث أربع غرف انتظار بالعيادات الخارجية، تطوير البهو الداخلي للبرج الطبي، تركيب أرضيات فينيل ضد البكتريا لقسم الأشعة والإسعاف والطوارئ وبعض غرف المرضى بمساحة 2000 متر، استحداث غرف للحالات الباردة لقسم الإسعاف والطوارئ، تجديد غرف المرضى بالكامل".

وفي ختام الزيارة أثنى "الرويلي" على ما شاهده من عمل مميز ومشاريع متطورة تواكب رؤية المملكة 2030 ووفق معايير طبية عالية، مقدمًا شكره لإدارة المستشفى ومنسوبيها.

ولفت إلى أن هذه المشروعات بدعم من أمير منطقة الجوف، ونائبه، ومتابعة وزير الصحة، ضمن جهود الوزارة ممثلة في الشؤون الصحية بالمنطقة لتقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا
سبق

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، اليوم، عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في مدينة سكاكا.

جاء ذلك خلال زيارته إلى المستشفى، رفقة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع "مركز التدريب والابتعاث، وتحسين وتطوير المبنى الإداري، زيادة عدد العيادات الخارجية، تطوير قاعات الاجتماعات وتزويدها بشاشات عرض لسهولة المناقشات الطبية، قاعات جديدة لاجتماعات الأطباء تستوعب 20 مقعدًا، تطوير مكاتب إدارة التمريض، استحداث أربع غرف انتظار بالعيادات الخارجية، تطوير البهو الداخلي للبرج الطبي، تركيب أرضيات فينيل ضد البكتريا لقسم الأشعة والإسعاف والطوارئ وبعض غرف المرضى بمساحة 2000 متر، استحداث غرف للحالات الباردة لقسم الإسعاف والطوارئ، تجديد غرف المرضى بالكامل".

وفي ختام الزيارة أثنى "الرويلي" على ما شاهده من عمل مميز ومشاريع متطورة تواكب رؤية المملكة 2030 ووفق معايير طبية عالية، مقدمًا شكره لإدارة المستشفى ومنسوبيها.

ولفت إلى أن هذه المشروعات بدعم من أمير منطقة الجوف، ونائبه، ومتابعة وزير الصحة، ضمن جهود الوزارة ممثلة في الشؤون الصحية بالمنطقة لتقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:39 PM

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

بينها تحسين وتطوير المبنى الإداري وزيادة العيادات الخارجية

A A A
عبدالرحمن العازمي - سكاكا
0
48

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، اليوم، عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في مدينة سكاكا.

جاء ذلك خلال زيارته إلى المستشفى، رفقة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع "مركز التدريب والابتعاث، وتحسين وتطوير المبنى الإداري، زيادة عدد العيادات الخارجية، تطوير قاعات الاجتماعات وتزويدها بشاشات عرض لسهولة المناقشات الطبية، قاعات جديدة لاجتماعات الأطباء تستوعب 20 مقعدًا، تطوير مكاتب إدارة التمريض، استحداث أربع غرف انتظار بالعيادات الخارجية، تطوير البهو الداخلي للبرج الطبي، تركيب أرضيات فينيل ضد البكتريا لقسم الأشعة والإسعاف والطوارئ وبعض غرف المرضى بمساحة 2000 متر، استحداث غرف للحالات الباردة لقسم الإسعاف والطوارئ، تجديد غرف المرضى بالكامل".

وفي ختام الزيارة أثنى "الرويلي" على ما شاهده من عمل مميز ومشاريع متطورة تواكب رؤية المملكة 2030 ووفق معايير طبية عالية، مقدمًا شكره لإدارة المستشفى ومنسوبيها.

ولفت إلى أن هذه المشروعات بدعم من أمير منطقة الجوف، ونائبه، ومتابعة وزير الصحة، ضمن جهود الوزارة ممثلة في الشؤون الصحية بالمنطقة لتقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,346
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,156

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة