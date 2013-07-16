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"شباب العتيبي" خرج من منزله في مركز "ظلم" بالطائف ولم يعد

مفقود منذ أسبوع وعائلته أبلغت الجهات المعنية

تواصل الجهات الأمنية بمركز ظلم في محافظة الطائف، البحث عن شاب في العقد الرابع من عمره فقده ذووه قبل نحو أسبوع، بعد مغادرته منزله بالحي الشمالي.
وقال وصل قرناس العتيبي، شقيق المفقود شباب العتيبي لـ"سبق": إنه في اليوم الرابع من ذي القعدة الجاري تغيب شقيقه عن المنزل؛ ما اضطرهم للبحث عنه في المواقع التي عادة ما يرتادها في المركز، دون وجود أي أثر له، حيث أبلغوا الجهات المعنية بفقدانه، في الوقت الذي يواصل عدد من أقاربه عمليات البحث عنه.
وناشد شقيق الشاب، قراء صحيفة "سبق" بمساعدتهم في البحث عنه، على أمل العثور عليه سليماً معافى، مهيباً بمن يعرف مكانه أو يشاهده الاتصال على الرقم التالي: 0550431555.

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"شباب العتيبي" خرج من منزله في مركز "ظلم" بالطائف ولم يعد
سبق

تواصل الجهات الأمنية بمركز ظلم في محافظة الطائف، البحث عن شاب في العقد الرابع من عمره فقده ذووه قبل نحو أسبوع، بعد مغادرته منزله بالحي الشمالي.
وقال وصل قرناس العتيبي، شقيق المفقود شباب العتيبي لـ"سبق": إنه في اليوم الرابع من ذي القعدة الجاري تغيب شقيقه عن المنزل؛ ما اضطرهم للبحث عنه في المواقع التي عادة ما يرتادها في المركز، دون وجود أي أثر له، حيث أبلغوا الجهات المعنية بفقدانه، في الوقت الذي يواصل عدد من أقاربه عمليات البحث عنه.
وناشد شقيق الشاب، قراء صحيفة "سبق" بمساعدتهم في البحث عنه، على أمل العثور عليه سليماً معافى، مهيباً بمن يعرف مكانه أو يشاهده الاتصال على الرقم التالي: 0550431555.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:19 PM

"شباب العتيبي" خرج من منزله في مركز "ظلم" بالطائف ولم يعد

مفقود منذ أسبوع وعائلته أبلغت الجهات المعنية

A A A
ياسر العتيبي - الطائف
6
11,792

تواصل الجهات الأمنية بمركز ظلم في محافظة الطائف، البحث عن شاب في العقد الرابع من عمره فقده ذووه قبل نحو أسبوع، بعد مغادرته منزله بالحي الشمالي.
وقال وصل قرناس العتيبي، شقيق المفقود شباب العتيبي لـ"سبق": إنه في اليوم الرابع من ذي القعدة الجاري تغيب شقيقه عن المنزل؛ ما اضطرهم للبحث عنه في المواقع التي عادة ما يرتادها في المركز، دون وجود أي أثر له، حيث أبلغوا الجهات المعنية بفقدانه، في الوقت الذي يواصل عدد من أقاربه عمليات البحث عنه.
وناشد شقيق الشاب، قراء صحيفة "سبق" بمساعدتهم في البحث عنه، على أمل العثور عليه سليماً معافى، مهيباً بمن يعرف مكانه أو يشاهده الاتصال على الرقم التالي: 0550431555.

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