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الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
12:50 AM

الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

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