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إرهاب الملالي.. الحرس الإيراني يهدد بضرب صادرات النفط الإقليمية

في سابقة خطيرة تنم عن حجم الإرهاب الإيراني

في سابقة خطيرة تنم عن حجم الإرهاب الإيراني هدد الحرس الثوري الإيراني بمنع صادرات النفط من الدول المجاورة إذا تعرضت صادرات إيران للحظر بموجب العقوبات الدولية.


ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وكالات أنباء إيرانية رسمية فقد قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إن الحرس الثوري الإيراني مستعد لتطبيق سياسة تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام الإيرانية".


ولم يكن من المستغرب إشادة سليماني بتهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن "الدول الأخرى بالمنطقة لا يمكنها تصدير النفط إذا مُنعت إيران من بيع الخام".


وكان مسؤول أمريكي كبير قال إن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى الصفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها الإرهابي في المنطقة.

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إرهاب الملالي.. الحرس الإيراني يهدد بضرب صادرات النفط الإقليمية
سبق

في سابقة خطيرة تنم عن حجم الإرهاب الإيراني هدد الحرس الثوري الإيراني بمنع صادرات النفط من الدول المجاورة إذا تعرضت صادرات إيران للحظر بموجب العقوبات الدولية.


ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وكالات أنباء إيرانية رسمية فقد قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إن الحرس الثوري الإيراني مستعد لتطبيق سياسة تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام الإيرانية".


ولم يكن من المستغرب إشادة سليماني بتهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن "الدول الأخرى بالمنطقة لا يمكنها تصدير النفط إذا مُنعت إيران من بيع الخام".


وكان مسؤول أمريكي كبير قال إن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى الصفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها الإرهابي في المنطقة.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:17 PM

إرهاب الملالي.. الحرس الإيراني يهدد بضرب صادرات النفط الإقليمية

في سابقة خطيرة تنم عن حجم الإرهاب الإيراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
19,488

في سابقة خطيرة تنم عن حجم الإرهاب الإيراني هدد الحرس الثوري الإيراني بمنع صادرات النفط من الدول المجاورة إذا تعرضت صادرات إيران للحظر بموجب العقوبات الدولية.


ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وكالات أنباء إيرانية رسمية فقد قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إن الحرس الثوري الإيراني مستعد لتطبيق سياسة تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام الإيرانية".


ولم يكن من المستغرب إشادة سليماني بتهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن "الدول الأخرى بالمنطقة لا يمكنها تصدير النفط إذا مُنعت إيران من بيع الخام".


وكان مسؤول أمريكي كبير قال إن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى الصفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها الإرهابي في المنطقة.

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