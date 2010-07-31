يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة".

زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

اللواء "اليحيى" يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة ذياب الشمري سبق 2020-07-31 زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة. يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:27 PM

اللواء "اليحيى" يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة "الجوازات" تشارك في حج العام الحالي بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لـ"الداخلية"





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زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة".