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"الراشد".. كبير أعيان قبيلة بني ضبيان بالباحة في ذمة الله

تُوفي أحمد بن راشد الراشد، كبير أعيان قبيلة بني ضبيان بمنطقة الباحة، بعد معاناة مع المرض.

والفقيد والد عبد الله ومنصور وفيصل وخالد بتعليم الباحة، ومحمد مدير مركز الهلال الأحمر في قويزة، وسامي بالهلال الأحمر في الباحة، وعبدالعزيز مسؤول الاتصال الاستراتيجي بوكالة الأنباء السعودية.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

علمًا بأنه يتم تقبُّل العزاء بدار الفقيد بمدينة الباحة، أو على جوال / ٠٥٥ ٧٦٩ ٦٥٥٥.

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"الراشد".. كبير أعيان قبيلة بني ضبيان بالباحة في ذمة الله
سبق

تُوفي أحمد بن راشد الراشد، كبير أعيان قبيلة بني ضبيان بمنطقة الباحة، بعد معاناة مع المرض.

والفقيد والد عبد الله ومنصور وفيصل وخالد بتعليم الباحة، ومحمد مدير مركز الهلال الأحمر في قويزة، وسامي بالهلال الأحمر في الباحة، وعبدالعزيز مسؤول الاتصال الاستراتيجي بوكالة الأنباء السعودية.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

علمًا بأنه يتم تقبُّل العزاء بدار الفقيد بمدينة الباحة، أو على جوال / ٠٥٥ ٧٦٩ ٦٥٥٥.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
12:06 AM

"الراشد".. كبير أعيان قبيلة بني ضبيان بالباحة في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تُوفي أحمد بن راشد الراشد، كبير أعيان قبيلة بني ضبيان بمنطقة الباحة، بعد معاناة مع المرض.

والفقيد والد عبد الله ومنصور وفيصل وخالد بتعليم الباحة، ومحمد مدير مركز الهلال الأحمر في قويزة، وسامي بالهلال الأحمر في الباحة، وعبدالعزيز مسؤول الاتصال الاستراتيجي بوكالة الأنباء السعودية.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

علمًا بأنه يتم تقبُّل العزاء بدار الفقيد بمدينة الباحة، أو على جوال / ٠٥٥ ٧٦٩ ٦٥٥٥.

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