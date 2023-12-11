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نائب وزير التعليم يتفقد مدارس تبوك ويلتقي القيادات والمعلمين والطلاب

أكد على مواءمة مخرجات العملية التعليمية للرؤى المستقبلية للمملكة

أكد نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي على حرص وزارة التعليم على دعم وتطوير البيئات التعليمية في ظلّ التحديات العصرية التي يعيشها العالم من حولنا للنهوض بالتعليم، ومواءمة مخرجاته بما ينسجم مع رؤى المملكة المستقبلية، مشيراً إلى أن الطموحات مستمرة ودور القيادات في الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس هو الحد من أي مشكلات أو تحديات بأدوات وآليات تصنع الفرق لتجاوز الصعوبات والعمل على التطوير المستمر.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التعليم اليوم خلال لقائه بالمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ومساعديه ومديري مكاتب التعليم في محافظات المنطقة ومديري الإدارات التعليمية في تعليم تبوك بقاعة الاجتماعات بالإدارة وذلك خلال زيارته لمنطقة تبوك.

وأشار نائب وزير التعليم في كلمته إلى أن اختيار القائد المتميز يكرس أثراً مهماً في المجال التربوي والتعليمي بجدية واهتمام وحرص ومعيارية واضحة إلى جانب تعزيز الدور الريادي للمعلم والمعلمة وتوفير كل مقومات الإبداع أمامهم استشعاراً لمسؤولياتهم وما يعوله عليهم المجتمع تجاه أجيال المستقبل، بما يساهم في تخريج أجيال من الطلاب والطالبات يمتلكون المعرفة والتفكير الناقد والبحث العلمي.

وأجاب العاصمي بعد ذلك عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء حول العديد من الموضوعات التي تهم الميدان التعليمي. كما اطلع على عدد من المشروعات والبرامج التعليمية المنفذة في تعليم تبوك ومدارس المنطقة، كما أشاد بتجربة النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك في تأسيس أول فرقة كشفية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المملكة والذين التقاهم معاليه ونوه بتفاعلهم وجهودهم.

وكان نائب وزير التعليم قد استهل زيارته لمنطقة تبوك صباح اليوم بزيارات لعدد من مدارس مدينة تبوك التقى خلالها بقادة المدارس والمعلمين وتفقد الفصول الدراسية ومرافق المدارس، معرباً عن شكره لقادة المدارس والمعلمين والإداريين على جهودهم. وحث معاليه الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة مع اقتراب اختبارات الفصل الدارسي الأول والنهل من معين العلم واستشراف المستقبل، ورافقه خلال هذه الزيارات المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك.

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نائب وزير التعليم يتفقد مدارس تبوك ويلتقي القيادات والمعلمين والطلاب
سبق

أكد نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي على حرص وزارة التعليم على دعم وتطوير البيئات التعليمية في ظلّ التحديات العصرية التي يعيشها العالم من حولنا للنهوض بالتعليم، ومواءمة مخرجاته بما ينسجم مع رؤى المملكة المستقبلية، مشيراً إلى أن الطموحات مستمرة ودور القيادات في الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس هو الحد من أي مشكلات أو تحديات بأدوات وآليات تصنع الفرق لتجاوز الصعوبات والعمل على التطوير المستمر.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التعليم اليوم خلال لقائه بالمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ومساعديه ومديري مكاتب التعليم في محافظات المنطقة ومديري الإدارات التعليمية في تعليم تبوك بقاعة الاجتماعات بالإدارة وذلك خلال زيارته لمنطقة تبوك.

وأشار نائب وزير التعليم في كلمته إلى أن اختيار القائد المتميز يكرس أثراً مهماً في المجال التربوي والتعليمي بجدية واهتمام وحرص ومعيارية واضحة إلى جانب تعزيز الدور الريادي للمعلم والمعلمة وتوفير كل مقومات الإبداع أمامهم استشعاراً لمسؤولياتهم وما يعوله عليهم المجتمع تجاه أجيال المستقبل، بما يساهم في تخريج أجيال من الطلاب والطالبات يمتلكون المعرفة والتفكير الناقد والبحث العلمي.

وأجاب العاصمي بعد ذلك عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء حول العديد من الموضوعات التي تهم الميدان التعليمي. كما اطلع على عدد من المشروعات والبرامج التعليمية المنفذة في تعليم تبوك ومدارس المنطقة، كما أشاد بتجربة النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك في تأسيس أول فرقة كشفية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المملكة والذين التقاهم معاليه ونوه بتفاعلهم وجهودهم.

وكان نائب وزير التعليم قد استهل زيارته لمنطقة تبوك صباح اليوم بزيارات لعدد من مدارس مدينة تبوك التقى خلالها بقادة المدارس والمعلمين وتفقد الفصول الدراسية ومرافق المدارس، معرباً عن شكره لقادة المدارس والمعلمين والإداريين على جهودهم. وحث معاليه الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة مع اقتراب اختبارات الفصل الدارسي الأول والنهل من معين العلم واستشراف المستقبل، ورافقه خلال هذه الزيارات المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
10:16 PM

نائب وزير التعليم يتفقد مدارس تبوك ويلتقي القيادات والمعلمين والطلاب

أكد على مواءمة مخرجات العملية التعليمية للرؤى المستقبلية للمملكة

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نواف الغضوري - تبوك
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أكد نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي على حرص وزارة التعليم على دعم وتطوير البيئات التعليمية في ظلّ التحديات العصرية التي يعيشها العالم من حولنا للنهوض بالتعليم، ومواءمة مخرجاته بما ينسجم مع رؤى المملكة المستقبلية، مشيراً إلى أن الطموحات مستمرة ودور القيادات في الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس هو الحد من أي مشكلات أو تحديات بأدوات وآليات تصنع الفرق لتجاوز الصعوبات والعمل على التطوير المستمر.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التعليم اليوم خلال لقائه بالمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ومساعديه ومديري مكاتب التعليم في محافظات المنطقة ومديري الإدارات التعليمية في تعليم تبوك بقاعة الاجتماعات بالإدارة وذلك خلال زيارته لمنطقة تبوك.

وأشار نائب وزير التعليم في كلمته إلى أن اختيار القائد المتميز يكرس أثراً مهماً في المجال التربوي والتعليمي بجدية واهتمام وحرص ومعيارية واضحة إلى جانب تعزيز الدور الريادي للمعلم والمعلمة وتوفير كل مقومات الإبداع أمامهم استشعاراً لمسؤولياتهم وما يعوله عليهم المجتمع تجاه أجيال المستقبل، بما يساهم في تخريج أجيال من الطلاب والطالبات يمتلكون المعرفة والتفكير الناقد والبحث العلمي.

وأجاب العاصمي بعد ذلك عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء حول العديد من الموضوعات التي تهم الميدان التعليمي. كما اطلع على عدد من المشروعات والبرامج التعليمية المنفذة في تعليم تبوك ومدارس المنطقة، كما أشاد بتجربة النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك في تأسيس أول فرقة كشفية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المملكة والذين التقاهم معاليه ونوه بتفاعلهم وجهودهم.

وكان نائب وزير التعليم قد استهل زيارته لمنطقة تبوك صباح اليوم بزيارات لعدد من مدارس مدينة تبوك التقى خلالها بقادة المدارس والمعلمين وتفقد الفصول الدراسية ومرافق المدارس، معرباً عن شكره لقادة المدارس والمعلمين والإداريين على جهودهم. وحث معاليه الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة مع اقتراب اختبارات الفصل الدارسي الأول والنهل من معين العلم واستشراف المستقبل، ورافقه خلال هذه الزيارات المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك.

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