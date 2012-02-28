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"كوشك": الأوامر الملكية تُمكّن الكفاءات الوطنية من الإدارة

اشتملت على أبعاد جوهرية تتجه بعمق نحو مواقع مركزية

أكد عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن جميع الأوامر الملكية الـ46 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تهدف إلى تمكين النهج المستقبلي الذي ارتكزت عليه رؤية المملكة 2030 من أجل إحداث نقلة نوعية في جوهر العمل الإداري.

وأشار إلى أن هذه الأوامر تأتي بالتوازي مع مسيرة التحديث والتطوير التي يعيشها وطننا الغالي في كافة مناطق المملكة؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقال "كوشك": تلك الأوامر الملكية تؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وأركانها، والسعي نحو تفعيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإدارة والقيادة عبر مناصب رفيعة ترتبط بصناعة القرار؛ ولهذا جاءت الأوامر الملكية مراعاة لمتطلبات المرحلة.

وأضاف: الأوامر اشتملت على أبعاد حيوية وجوهرية تتجه بعمق نحو مواقع مركزية؛ سواء في إمارات المناطق، أو الوزارات؛ من خلال الاعتماد على تخصصات نوعية ودقيقة تقوم على الحصيلة العلمية والمعرفية والخبرات المتراكمة في من اختيروا.

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"كوشك": الأوامر الملكية تُمكّن الكفاءات الوطنية من الإدارة
سبق

أكد عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن جميع الأوامر الملكية الـ46 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تهدف إلى تمكين النهج المستقبلي الذي ارتكزت عليه رؤية المملكة 2030 من أجل إحداث نقلة نوعية في جوهر العمل الإداري.

وأشار إلى أن هذه الأوامر تأتي بالتوازي مع مسيرة التحديث والتطوير التي يعيشها وطننا الغالي في كافة مناطق المملكة؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقال "كوشك": تلك الأوامر الملكية تؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وأركانها، والسعي نحو تفعيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإدارة والقيادة عبر مناصب رفيعة ترتبط بصناعة القرار؛ ولهذا جاءت الأوامر الملكية مراعاة لمتطلبات المرحلة.

وأضاف: الأوامر اشتملت على أبعاد حيوية وجوهرية تتجه بعمق نحو مواقع مركزية؛ سواء في إمارات المناطق، أو الوزارات؛ من خلال الاعتماد على تخصصات نوعية ودقيقة تقوم على الحصيلة العلمية والمعرفية والخبرات المتراكمة في من اختيروا.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:30 PM

"كوشك": الأوامر الملكية تُمكّن الكفاءات الوطنية من الإدارة

اشتملت على أبعاد جوهرية تتجه بعمق نحو مواقع مركزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن جميع الأوامر الملكية الـ46 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تهدف إلى تمكين النهج المستقبلي الذي ارتكزت عليه رؤية المملكة 2030 من أجل إحداث نقلة نوعية في جوهر العمل الإداري.

وأشار إلى أن هذه الأوامر تأتي بالتوازي مع مسيرة التحديث والتطوير التي يعيشها وطننا الغالي في كافة مناطق المملكة؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقال "كوشك": تلك الأوامر الملكية تؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وأركانها، والسعي نحو تفعيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإدارة والقيادة عبر مناصب رفيعة ترتبط بصناعة القرار؛ ولهذا جاءت الأوامر الملكية مراعاة لمتطلبات المرحلة.

وأضاف: الأوامر اشتملت على أبعاد حيوية وجوهرية تتجه بعمق نحو مواقع مركزية؛ سواء في إمارات المناطق، أو الوزارات؛ من خلال الاعتماد على تخصصات نوعية ودقيقة تقوم على الحصيلة العلمية والمعرفية والخبرات المتراكمة في من اختيروا.

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