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"جدوى": انخفاض "إيجارات المساكن" 3.6% بسبب زيادة تسليم "سكني" للمنازل خلال 2021

التقرير توقّع استمرار التطورات الإيجابية في قطاع العقارات السكنية والضاغط للأسفل باتجاه الايجارات

كشف تقرير شركة "جدوى" للاستثمار حول التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 عن انخفاض معدلات التضخم في فئة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" بمتوسط 2.5% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2020، وأشار التقرير إلى أن أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم لشهر يونيو توضح استقرار معدلات التضخم الشامل عند حدود 0.2% مقارنة بشهر مايو.

وأوضح تقرير "جدوى" أن انخفاض أسعار المساكن في المملكة جاء بسبب مواصلة فئة "إيجارات المساكن" تراجعها مسجلةً انخفاض تجاوز 3.6%خلال الربع الثاني نتيجة تسليم أكثر من 87 ألف وحدة سكنية من خلال برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى 62 ألف وحدة أخرى من المتوقع أنه تم تسليمها خلال الربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تؤكد زيادة عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق السكني في الربع الأول، وشمل النمو الأكبر في الوحدات تحت الإنشاء مما يشير إلى زيادة في المعروض من المساكن على المدى المتوسط نتيجة للتسليم والتوزيع المتواصل من المساكن من قِبل "سكني".

وتوقع تقرير جدوى استمرار التطورات الإيجابية في قطاع العقارات السكنية والضاغط باتجاه الأسفل على أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن تراجع "الإيجارات السكنية" متواصل خلال العام الجاري من تراجع 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 إلى تراجع 3.6% خلال الربع الثاني.

ولفت التقرير إلى أن فئة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" سجّلت انخفاضاً متواصلاً من 2.1% خلال الربع الأول إلى 2.5% في الربع الثاني، في الوقت الذي تواصل غالبية الفئات الأخرى، مثل: "النقل" و"الأغذية والمشروبات" وغيرها ارتفاعها، إلا أن التقرير يتوقع تباطؤ الأسعار في أعقاب التوجيه الكريم الذي صدر مؤخراً بوضع حد أقصى لأسعار البنزين، بالرغم من أسعار البنزين مرتبطة بالأسعار العالمية لكن الحكومة ستتحمل تكاليف أي ارتفاعات إضافية من بعد شهر يونيو 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جدوى": انخفاض "إيجارات المساكن" 3.6% بسبب زيادة تسليم "سكني" للمنازل خلال 2021
سبق

كشف تقرير شركة "جدوى" للاستثمار حول التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 عن انخفاض معدلات التضخم في فئة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" بمتوسط 2.5% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2020، وأشار التقرير إلى أن أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم لشهر يونيو توضح استقرار معدلات التضخم الشامل عند حدود 0.2% مقارنة بشهر مايو.

وأوضح تقرير "جدوى" أن انخفاض أسعار المساكن في المملكة جاء بسبب مواصلة فئة "إيجارات المساكن" تراجعها مسجلةً انخفاض تجاوز 3.6%خلال الربع الثاني نتيجة تسليم أكثر من 87 ألف وحدة سكنية من خلال برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى 62 ألف وحدة أخرى من المتوقع أنه تم تسليمها خلال الربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تؤكد زيادة عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق السكني في الربع الأول، وشمل النمو الأكبر في الوحدات تحت الإنشاء مما يشير إلى زيادة في المعروض من المساكن على المدى المتوسط نتيجة للتسليم والتوزيع المتواصل من المساكن من قِبل "سكني".

وتوقع تقرير جدوى استمرار التطورات الإيجابية في قطاع العقارات السكنية والضاغط باتجاه الأسفل على أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن تراجع "الإيجارات السكنية" متواصل خلال العام الجاري من تراجع 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 إلى تراجع 3.6% خلال الربع الثاني.

ولفت التقرير إلى أن فئة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" سجّلت انخفاضاً متواصلاً من 2.1% خلال الربع الأول إلى 2.5% في الربع الثاني، في الوقت الذي تواصل غالبية الفئات الأخرى، مثل: "النقل" و"الأغذية والمشروبات" وغيرها ارتفاعها، إلا أن التقرير يتوقع تباطؤ الأسعار في أعقاب التوجيه الكريم الذي صدر مؤخراً بوضع حد أقصى لأسعار البنزين، بالرغم من أسعار البنزين مرتبطة بالأسعار العالمية لكن الحكومة ستتحمل تكاليف أي ارتفاعات إضافية من بعد شهر يونيو 2021.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:13 PM

"جدوى": انخفاض "إيجارات المساكن" 3.6% بسبب زيادة تسليم "سكني" للمنازل خلال 2021

التقرير توقّع استمرار التطورات الإيجابية في قطاع العقارات السكنية والضاغط للأسفل باتجاه الايجارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير شركة "جدوى" للاستثمار حول التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 عن انخفاض معدلات التضخم في فئة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" بمتوسط 2.5% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2020، وأشار التقرير إلى أن أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم لشهر يونيو توضح استقرار معدلات التضخم الشامل عند حدود 0.2% مقارنة بشهر مايو.

وأوضح تقرير "جدوى" أن انخفاض أسعار المساكن في المملكة جاء بسبب مواصلة فئة "إيجارات المساكن" تراجعها مسجلةً انخفاض تجاوز 3.6%خلال الربع الثاني نتيجة تسليم أكثر من 87 ألف وحدة سكنية من خلال برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى 62 ألف وحدة أخرى من المتوقع أنه تم تسليمها خلال الربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تؤكد زيادة عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق السكني في الربع الأول، وشمل النمو الأكبر في الوحدات تحت الإنشاء مما يشير إلى زيادة في المعروض من المساكن على المدى المتوسط نتيجة للتسليم والتوزيع المتواصل من المساكن من قِبل "سكني".

وتوقع تقرير جدوى استمرار التطورات الإيجابية في قطاع العقارات السكنية والضاغط باتجاه الأسفل على أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن تراجع "الإيجارات السكنية" متواصل خلال العام الجاري من تراجع 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 إلى تراجع 3.6% خلال الربع الثاني.

ولفت التقرير إلى أن فئة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" سجّلت انخفاضاً متواصلاً من 2.1% خلال الربع الأول إلى 2.5% في الربع الثاني، في الوقت الذي تواصل غالبية الفئات الأخرى، مثل: "النقل" و"الأغذية والمشروبات" وغيرها ارتفاعها، إلا أن التقرير يتوقع تباطؤ الأسعار في أعقاب التوجيه الكريم الذي صدر مؤخراً بوضع حد أقصى لأسعار البنزين، بالرغم من أسعار البنزين مرتبطة بالأسعار العالمية لكن الحكومة ستتحمل تكاليف أي ارتفاعات إضافية من بعد شهر يونيو 2021.

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