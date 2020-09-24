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"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر

عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
06:11 PM

"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر

عبر اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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