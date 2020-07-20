"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

استعرضا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.