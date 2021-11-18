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متجاهلاً مسؤوليته عن الأزمة.. "بري": لبنان أشبه بسفينة ستغرق

قال: جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة جمود

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "لبنان أشبه بسفينة ستغرق، إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها"، متجاهلاً في الوقت نفسه مسؤوليته ومليشيا "حزب الله" وبقية مكونات تحالف "العهد" المهيمن على الدولة اللبنانية، عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن "بري" أن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة جمود تام، في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة.

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني عن أمله في أن يوافق سعد الحريري على تشكيل حكومة جديدة، حسب ما نقلت "رويترز" عن "الجمهورية".

ويطالب المتظاهرون منذ أكثر من شهر في احتجاجات يومية عارمة، بإسقاط النظام الممسك بزمام الأمور في لبنان؛ للتخلص من الطبقة الفاسدة الجاثمة على صدور اللبنانيين.

رئيس البرلمان اللبناني حزب الله تحالف "العهد" الدولة اللبنانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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متجاهلاً مسؤوليته عن الأزمة.. "بري": لبنان أشبه بسفينة ستغرق
سبق

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "لبنان أشبه بسفينة ستغرق، إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها"، متجاهلاً في الوقت نفسه مسؤوليته ومليشيا "حزب الله" وبقية مكونات تحالف "العهد" المهيمن على الدولة اللبنانية، عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن "بري" أن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة جمود تام، في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة.

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني عن أمله في أن يوافق سعد الحريري على تشكيل حكومة جديدة، حسب ما نقلت "رويترز" عن "الجمهورية".

ويطالب المتظاهرون منذ أكثر من شهر في احتجاجات يومية عارمة، بإسقاط النظام الممسك بزمام الأمور في لبنان؛ للتخلص من الطبقة الفاسدة الجاثمة على صدور اللبنانيين.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:11 PM

متجاهلاً مسؤوليته عن الأزمة.. "بري": لبنان أشبه بسفينة ستغرق

قال: جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة جمود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "لبنان أشبه بسفينة ستغرق، إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها"، متجاهلاً في الوقت نفسه مسؤوليته ومليشيا "حزب الله" وبقية مكونات تحالف "العهد" المهيمن على الدولة اللبنانية، عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن "بري" أن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة جمود تام، في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة.

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني عن أمله في أن يوافق سعد الحريري على تشكيل حكومة جديدة، حسب ما نقلت "رويترز" عن "الجمهورية".

ويطالب المتظاهرون منذ أكثر من شهر في احتجاجات يومية عارمة، بإسقاط النظام الممسك بزمام الأمور في لبنان؛ للتخلص من الطبقة الفاسدة الجاثمة على صدور اللبنانيين.

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