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أمير نجران ونائبه يعزيان في وفاة رئيس مركز السبيل

الفقيد فارَقَ الحياة أثناء أداء عمله بالمكتب يوم أمس

واسى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والد وأسرة رئيس مركز السبيل، بمحافظة يدمة، شمالي منطقة نجران، وقيان بن صاهود الدوسري، الذي وافته المنية يوم أمس، أثناء أداء عمله بالمكتب.

وأعرَبَ أمير المنطقة عن صادق تعازيه لأسرة المتوفى؛ داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقد واسى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، والد وذوي المتوفى؛ سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جهتهم، عبّر ذوو المتوفى، عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على مواساتهما؛ داعين الله أن يحفظهما من كل سوء ومكروه.

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أمير نجران ونائبه يعزيان في وفاة رئيس مركز السبيل
سبق

واسى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والد وأسرة رئيس مركز السبيل، بمحافظة يدمة، شمالي منطقة نجران، وقيان بن صاهود الدوسري، الذي وافته المنية يوم أمس، أثناء أداء عمله بالمكتب.

وأعرَبَ أمير المنطقة عن صادق تعازيه لأسرة المتوفى؛ داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقد واسى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، والد وذوي المتوفى؛ سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جهتهم، عبّر ذوو المتوفى، عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على مواساتهما؛ داعين الله أن يحفظهما من كل سوء ومكروه.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:54 PM

أمير نجران ونائبه يعزيان في وفاة رئيس مركز السبيل

الفقيد فارَقَ الحياة أثناء أداء عمله بالمكتب يوم أمس

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هادي آل كليب - نجران
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واسى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والد وأسرة رئيس مركز السبيل، بمحافظة يدمة، شمالي منطقة نجران، وقيان بن صاهود الدوسري، الذي وافته المنية يوم أمس، أثناء أداء عمله بالمكتب.

وأعرَبَ أمير المنطقة عن صادق تعازيه لأسرة المتوفى؛ داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقد واسى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، والد وذوي المتوفى؛ سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جهتهم، عبّر ذوو المتوفى، عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على مواساتهما؛ داعين الله أن يحفظهما من كل سوء ومكروه.

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