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وصول 1.687.226 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق إحصائية "الجوازات".. حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.687.226 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 90.776 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.176 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريباً.

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وصول 1.687.226 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.687.226 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 90.776 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.176 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريباً.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
04:10 PM

وصول 1.687.226 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق إحصائية "الجوازات".. حتى نهاية يوم أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.687.226 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 90.776 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.176 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريباً.

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