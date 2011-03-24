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"بوتين" تلقى لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا".. هل يتشجع الروس على التطعيم؟

الكرملين أشار إلى أنه بصحة جيدة

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى لقاحًا للوقاية من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي بصحة جيدة، وينتظره يوم عمل كامل غدًا، وذلك مع سعي السلطات لتشجيع الروس على التطعيم.

وبيّن الكرملين في وقت سابق اليوم أنه قرر عدم الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي اختار الرئيس الروسي التطعيم به.


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"بوتين" تلقى لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا".. هل يتشجع الروس على التطعيم؟
سبق

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى لقاحًا للوقاية من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي بصحة جيدة، وينتظره يوم عمل كامل غدًا، وذلك مع سعي السلطات لتشجيع الروس على التطعيم.

وبيّن الكرملين في وقت سابق اليوم أنه قرر عدم الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي اختار الرئيس الروسي التطعيم به.


23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:55 PM

"بوتين" تلقى لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا".. هل يتشجع الروس على التطعيم؟

الكرملين أشار إلى أنه بصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى لقاحًا للوقاية من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي بصحة جيدة، وينتظره يوم عمل كامل غدًا، وذلك مع سعي السلطات لتشجيع الروس على التطعيم.

وبيّن الكرملين في وقت سابق اليوم أنه قرر عدم الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي اختار الرئيس الروسي التطعيم به.


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