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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الكويت: 622 إصابة جديدة ووفاة واحدة و498 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت الكويت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن 498 حالة شفيت من الفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 68633 متعافيًا.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الكويت: 622 إصابة جديدة ووفاة واحدة و498 حالة تعافٍ
سبق

سجلت الكويت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن 498 حالة شفيت من الفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 68633 متعافيًا.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:25 PM

كورونا في الكويت: 622 إصابة جديدة ووفاة واحدة و498 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن 498 حالة شفيت من الفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 68633 متعافيًا.

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