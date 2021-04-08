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اللائحة حاضرة.. إغلاق ومخالفة 43 منشأة لم تلتزم بالاحترازات بمكة

فيما شددت "الأمانة" على تطبيق العقوبات النظامية والإبلاغ عن المخالفين

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في وكالة البلديات، خلال الفترة الماضية، أكثر من 15 ألف جولةً رقابيةً على المطاعم والبوفيهات والمحلات والمنشآت التجارية وأسواق ومنافذ البيع؛ نتج عنها إصدار 43 مخالفة بين إغلاقات وتحرير مخالفات لعدة منشآت غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة.

من جانب آخر، أغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنعين لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، ومنشأتين تجاريتين مخالفتين للاشتراطات البلدية.. جاء ذلك بعد أن قامت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية بجولات تفتيشية ميدانية ورصد عدة مخالفات على المنشآت المذكورة قبل إغلاقها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللائحة حاضرة.. إغلاق ومخالفة 43 منشأة لم تلتزم بالاحترازات بمكة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في وكالة البلديات، خلال الفترة الماضية، أكثر من 15 ألف جولةً رقابيةً على المطاعم والبوفيهات والمحلات والمنشآت التجارية وأسواق ومنافذ البيع؛ نتج عنها إصدار 43 مخالفة بين إغلاقات وتحرير مخالفات لعدة منشآت غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة.

من جانب آخر، أغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنعين لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، ومنشأتين تجاريتين مخالفتين للاشتراطات البلدية.. جاء ذلك بعد أن قامت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية بجولات تفتيشية ميدانية ورصد عدة مخالفات على المنشآت المذكورة قبل إغلاقها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:47 PM

اللائحة حاضرة.. إغلاق ومخالفة 43 منشأة لم تلتزم بالاحترازات بمكة

فيما شددت "الأمانة" على تطبيق العقوبات النظامية والإبلاغ عن المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في وكالة البلديات، خلال الفترة الماضية، أكثر من 15 ألف جولةً رقابيةً على المطاعم والبوفيهات والمحلات والمنشآت التجارية وأسواق ومنافذ البيع؛ نتج عنها إصدار 43 مخالفة بين إغلاقات وتحرير مخالفات لعدة منشآت غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة.

من جانب آخر، أغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنعين لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، ومنشأتين تجاريتين مخالفتين للاشتراطات البلدية.. جاء ذلك بعد أن قامت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية بجولات تفتيشية ميدانية ورصد عدة مخالفات على المنشآت المذكورة قبل إغلاقها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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