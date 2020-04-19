النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 195,944 و20453 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:48 PM

كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 195,944 و20453 حالة وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
639

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,290
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,406

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة