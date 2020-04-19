كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.