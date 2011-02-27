اليابان تبتكر نظاماً ثورياً للتنبؤ بتوقيت ومكان الجريمة قبل حدوثها

اعتماداً على الذكاء الاصطناعي ويبدأ تطبيقها مع 2020

تسعى شرطة محافظة كاناغاوا اليابانية لتطوير "نظام ثوري" قادر على التنبؤ بمكان وقوع الجرائم ومواعيدها قبل حدوثها؛ اعتماداً على الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية؛ فإن عمليات التجربة للنظام ستبدأ عام 2020، وتحديداً مع استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر -وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية"- أن يعتمد النظام بشكل مبدئي على تحليل بيانات أكثر من مليون جريمة ونحو 800 ألف حادثة وقعت في الماضي.

وستتضمن البيانات جنس وأعمار مَن تورط في تلك الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية حول كيفية وقوع الجرائم والظروف المحيطة بها؛ علاوة على حالة الطقس وأبرز الملامح والمناطق والمباني المرتبطة بالجرائم والحوادث في حينها.

وتستخدم شرطة المحافظة بالفعل نظاماً متقدماً يوضح أماكن وأوقات وقوع الحوادث والجرائم خلال اليوم؛ بغرض مساعدتهم على تحديد الأماكن الأكثر احتياجاً للدوريات الأمنية.