أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات، ومنعه من دخول أراضيه.
حظر دخول وزير خارجية النظام السوري إلى دول الاتحاد الأوروبي
تم وضعه على قائمة العقوبات
أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات، ومنعه من دخول أراضيه.وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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حظر دخول وزير خارجية النظام السوري إلى دول الاتحاد الأوروبيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-15
15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
04:21 PM
حظر دخول وزير خارجية النظام السوري إلى دول الاتحاد الأوروبي
تم وضعه على قائمة العقوبات
أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات، ومنعه من دخول أراضيه.
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