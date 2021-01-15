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حظر دخول وزير خارجية النظام السوري إلى دول الاتحاد الأوروبي

تم وضعه على قائمة العقوبات

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات، ومنعه من دخول أراضيه.

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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حظر دخول وزير خارجية النظام السوري إلى دول الاتحاد الأوروبي
سبق

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات، ومنعه من دخول أراضيه.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
04:21 PM

حظر دخول وزير خارجية النظام السوري إلى دول الاتحاد الأوروبي

تم وضعه على قائمة العقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات، ومنعه من دخول أراضيه.

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