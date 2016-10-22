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صافرة "البلوي" تضبط قمة مباريات الجولة.. و"السماعيل" لمواجهة "التعاون" و"الفيصلي"

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة، من الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسند إلى الحكم محمد السماعيل قيادة مواجهة الفيصلي وضيفه التعاون المقررة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن يساعده كل من خلف الشمري ومحمد وزي، في حين ستكون غرفة الفيديو بإشراف تركي الخضير، وبمساعدة من علي العلي.

وكلف سلطان العكبري بإدارة لقاء ضمك والحزم على أن يعاونه بدر الشمراني ومحمد العرمطي، أما إدارة غرفة الفيديو فستكون تحت قيادة سامي الجريس وسعيد المهدي.

فيما اختارت لجنة الحكام فيصل البلوي لقيادة قمة مباريات الجولة كلاسيكو الاتحاد ونظيره الشباب، وبمساعدة من فيصل القحطاني وعيسى الخيبري، في حين ستكون غرفة الفيديو في عهدة الحكم محمد الحربي، وبمساعدة من محمد الحنفوش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "البلوي" تضبط قمة مباريات الجولة.. و"السماعيل" لمواجهة "التعاون" و"الفيصلي"
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة، من الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسند إلى الحكم محمد السماعيل قيادة مواجهة الفيصلي وضيفه التعاون المقررة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن يساعده كل من خلف الشمري ومحمد وزي، في حين ستكون غرفة الفيديو بإشراف تركي الخضير، وبمساعدة من علي العلي.

وكلف سلطان العكبري بإدارة لقاء ضمك والحزم على أن يعاونه بدر الشمراني ومحمد العرمطي، أما إدارة غرفة الفيديو فستكون تحت قيادة سامي الجريس وسعيد المهدي.

فيما اختارت لجنة الحكام فيصل البلوي لقيادة قمة مباريات الجولة كلاسيكو الاتحاد ونظيره الشباب، وبمساعدة من فيصل القحطاني وعيسى الخيبري، في حين ستكون غرفة الفيديو في عهدة الحكم محمد الحربي، وبمساعدة من محمد الحنفوش.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
02:39 PM

صافرة "البلوي" تضبط قمة مباريات الجولة.. و"السماعيل" لمواجهة "التعاون" و"الفيصلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة، من الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسند إلى الحكم محمد السماعيل قيادة مواجهة الفيصلي وضيفه التعاون المقررة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن يساعده كل من خلف الشمري ومحمد وزي، في حين ستكون غرفة الفيديو بإشراف تركي الخضير، وبمساعدة من علي العلي.

وكلف سلطان العكبري بإدارة لقاء ضمك والحزم على أن يعاونه بدر الشمراني ومحمد العرمطي، أما إدارة غرفة الفيديو فستكون تحت قيادة سامي الجريس وسعيد المهدي.

فيما اختارت لجنة الحكام فيصل البلوي لقيادة قمة مباريات الجولة كلاسيكو الاتحاد ونظيره الشباب، وبمساعدة من فيصل القحطاني وعيسى الخيبري، في حين ستكون غرفة الفيديو في عهدة الحكم محمد الحربي، وبمساعدة من محمد الحنفوش.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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