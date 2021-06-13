"صحة حفر الباطن" تخصص 4 عيادات "تطمن"

لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

خصصت "صحة حفر الباطن" أربع عيادات "تطمّن" في كلٍّ من: مستشفى القيصومة العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومركز صحي أبو موسى، ومركز صحي الأمير سلطان، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد؛ مثل "ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال".



وأفادت "صحة حفر الباطن" بأن العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا المستجد، سواء سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، مشيرةً إلى أنها تستقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.