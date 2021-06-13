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"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

"صحة حفر الباطن" تخصص 4 عيادات "تطمن"

لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

خصصت "صحة حفر الباطن" أربع عيادات "تطمّن" في كلٍّ من: مستشفى القيصومة العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومركز صحي أبو موسى، ومركز صحي الأمير سلطان، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد؛ مثل "ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال".

وأفادت "صحة حفر الباطن" بأن العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا المستجد، سواء سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، مشيرةً إلى أنها تستقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة حفر الباطن" تخصص 4 عيادات "تطمن"
سبق

خصصت "صحة حفر الباطن" أربع عيادات "تطمّن" في كلٍّ من: مستشفى القيصومة العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومركز صحي أبو موسى، ومركز صحي الأمير سلطان، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد؛ مثل "ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال".

وأفادت "صحة حفر الباطن" بأن العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا المستجد، سواء سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، مشيرةً إلى أنها تستقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:36 PM

"صحة حفر الباطن" تخصص 4 عيادات "تطمن"

لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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خصصت "صحة حفر الباطن" أربع عيادات "تطمّن" في كلٍّ من: مستشفى القيصومة العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومركز صحي أبو موسى، ومركز صحي الأمير سلطان، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد؛ مثل "ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال".

وأفادت "صحة حفر الباطن" بأن العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا المستجد، سواء سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، مشيرةً إلى أنها تستقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.

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