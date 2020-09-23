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الفرنسي "قوميز" بحزن شديد : "لا تحطموا أحلامنا"

بعد استبعاد الهلال من دوري الأبطال

قال المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز" إنه حزين على إلغاء نتائج فريقه واستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب عدم اكتمال نصاب لاعبيه في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري الأبطال.

وكتب قوميز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": « لا تحطموا أحلامنا".
وسجل " قوميز" 3 أهداف في البطولة الجارية، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة الماضية (الهداف برصيد 12 هدفًا) التي يحمل لقبها الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرنسي "قوميز" بحزن شديد : "لا تحطموا أحلامنا"
سبق

قال المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز" إنه حزين على إلغاء نتائج فريقه واستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب عدم اكتمال نصاب لاعبيه في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري الأبطال.

وكتب قوميز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": « لا تحطموا أحلامنا".
وسجل " قوميز" 3 أهداف في البطولة الجارية، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة الماضية (الهداف برصيد 12 هدفًا) التي يحمل لقبها الهلال.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:10 PM

الفرنسي "قوميز" بحزن شديد : "لا تحطموا أحلامنا"

بعد استبعاد الهلال من دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز" إنه حزين على إلغاء نتائج فريقه واستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب عدم اكتمال نصاب لاعبيه في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري الأبطال.

وكتب قوميز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": « لا تحطموا أحلامنا".
وسجل " قوميز" 3 أهداف في البطولة الجارية، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة الماضية (الهداف برصيد 12 هدفًا) التي يحمل لقبها الهلال.

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