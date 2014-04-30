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غداً.. أمير مكة يرعى تخريج الدفعة الأولى بميناء جدة الإسلامي

لأكثر من 70 شاباً ضمن برنامج تشغيل المعدات وخدمات سلسلة الإمدادات

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الأحد، بإمارة المنطقة، حفل تخريج الدفعة الأولى لأكثر من 70 شاباً سعودياً، أنهوا البرنامج التدريبي الخاص بتشغيل المعدات وخدمات سلسلة الإمدادات، إحدى مبادرات الميناء لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة؟

من جهته، عبر مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عوّاد الزمعي، عن سعادته وجميع منسوبي الميناء بتشريف ورعاية أمير منطقة مكة المكرمة حفل تخريج الدفعة الأولى، وقال: "بهذا اليوم تكتمل فرحة أبنائنا الخريجين بعد أن قطفوا ثمار جهدهم وخضعوا لتأهيل وتدريب نوعي على مهن متخصصة نوعية غير متوفرة بالسوق المحلي.

وأكد "الزمعي" حرص ميناء جدة الإسلامي على تحقيق رؤية 2030، مشيراً إلى ما يحظى به الميناء من دعم وتوجيه ومتابعة من ولاة الأمر، مبيناً أن المملكة قد خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم وتوطين القطاعات والتطور والازدهار والأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات على جميع الأصعدة، كما حققت سجلاً حافلاً من العطاء والإنجاز توّج بصدور العديد من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ لتحقيق النهضة الاقتصادية والتطور والتنمية الشاملة لهذه البلاد المباركة.

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غداً.. أمير مكة يرعى تخريج الدفعة الأولى بميناء جدة الإسلامي
سبق

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الأحد، بإمارة المنطقة، حفل تخريج الدفعة الأولى لأكثر من 70 شاباً سعودياً، أنهوا البرنامج التدريبي الخاص بتشغيل المعدات وخدمات سلسلة الإمدادات، إحدى مبادرات الميناء لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة؟

من جهته، عبر مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عوّاد الزمعي، عن سعادته وجميع منسوبي الميناء بتشريف ورعاية أمير منطقة مكة المكرمة حفل تخريج الدفعة الأولى، وقال: "بهذا اليوم تكتمل فرحة أبنائنا الخريجين بعد أن قطفوا ثمار جهدهم وخضعوا لتأهيل وتدريب نوعي على مهن متخصصة نوعية غير متوفرة بالسوق المحلي.

وأكد "الزمعي" حرص ميناء جدة الإسلامي على تحقيق رؤية 2030، مشيراً إلى ما يحظى به الميناء من دعم وتوجيه ومتابعة من ولاة الأمر، مبيناً أن المملكة قد خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم وتوطين القطاعات والتطور والازدهار والأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات على جميع الأصعدة، كما حققت سجلاً حافلاً من العطاء والإنجاز توّج بصدور العديد من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ لتحقيق النهضة الاقتصادية والتطور والتنمية الشاملة لهذه البلاد المباركة.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
01:46 PM

غداً.. أمير مكة يرعى تخريج الدفعة الأولى بميناء جدة الإسلامي

لأكثر من 70 شاباً ضمن برنامج تشغيل المعدات وخدمات سلسلة الإمدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الأحد، بإمارة المنطقة، حفل تخريج الدفعة الأولى لأكثر من 70 شاباً سعودياً، أنهوا البرنامج التدريبي الخاص بتشغيل المعدات وخدمات سلسلة الإمدادات، إحدى مبادرات الميناء لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة؟

من جهته، عبر مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عوّاد الزمعي، عن سعادته وجميع منسوبي الميناء بتشريف ورعاية أمير منطقة مكة المكرمة حفل تخريج الدفعة الأولى، وقال: "بهذا اليوم تكتمل فرحة أبنائنا الخريجين بعد أن قطفوا ثمار جهدهم وخضعوا لتأهيل وتدريب نوعي على مهن متخصصة نوعية غير متوفرة بالسوق المحلي.

وأكد "الزمعي" حرص ميناء جدة الإسلامي على تحقيق رؤية 2030، مشيراً إلى ما يحظى به الميناء من دعم وتوجيه ومتابعة من ولاة الأمر، مبيناً أن المملكة قد خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم وتوطين القطاعات والتطور والازدهار والأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات على جميع الأصعدة، كما حققت سجلاً حافلاً من العطاء والإنجاز توّج بصدور العديد من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ لتحقيق النهضة الاقتصادية والتطور والتنمية الشاملة لهذه البلاد المباركة.

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