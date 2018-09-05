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الدفاع المدني يسيطر على حريق في ناقلة وقود بـ"تبوك" .. ولا خسائر بشرية

ترجيح بأن سبب الحادث الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ

سيطر الدفاع المدني مساء اليوم الثلاثاء، على حريق اشتعل في ناقلة وقود بالقرب من إحدى محطات تعبئة الوقود في تبوك، وحالت جهودهم دون وصول الحريق لمحطة الوقود، ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ صرح نائب المتحدث بالدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي بأنه وفي تمام الساعة ( 13:38) ظهر هذا اليوم الثلاثاء، وردنا بلاغًا عن وجود حريق في محطة وقود على طريق الملك خالد بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.

أضاف: واتضح أن الحريق في تريلة وقود ( بنزين) أثناء تفريغ الوقود بخزان المحطة، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث ولله الحمد في وقت قياسي وذلك بفضل الله تعالى أولاً ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني وتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إغلاق الطرق ومنع التجمهر ما أسهم في سرعة الوصول والتمركز الجيد لفرق الدفاع المدني والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز دون حدوث إصابات.

وتشير المعلومات الأولية من خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة.

وتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع، مؤكدًا ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود.

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الدفاع المدني يسيطر على حريق في ناقلة وقود بـ"تبوك" .. ولا خسائر بشرية
سبق

سيطر الدفاع المدني مساء اليوم الثلاثاء، على حريق اشتعل في ناقلة وقود بالقرب من إحدى محطات تعبئة الوقود في تبوك، وحالت جهودهم دون وصول الحريق لمحطة الوقود، ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ صرح نائب المتحدث بالدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي بأنه وفي تمام الساعة ( 13:38) ظهر هذا اليوم الثلاثاء، وردنا بلاغًا عن وجود حريق في محطة وقود على طريق الملك خالد بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.

أضاف: واتضح أن الحريق في تريلة وقود ( بنزين) أثناء تفريغ الوقود بخزان المحطة، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث ولله الحمد في وقت قياسي وذلك بفضل الله تعالى أولاً ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني وتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إغلاق الطرق ومنع التجمهر ما أسهم في سرعة الوصول والتمركز الجيد لفرق الدفاع المدني والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز دون حدوث إصابات.

وتشير المعلومات الأولية من خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة.

وتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع، مؤكدًا ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:03 AM

الدفاع المدني يسيطر على حريق في ناقلة وقود بـ"تبوك" .. ولا خسائر بشرية

ترجيح بأن سبب الحادث الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ

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نواف الغضوري - تبوك
0
4,030

سيطر الدفاع المدني مساء اليوم الثلاثاء، على حريق اشتعل في ناقلة وقود بالقرب من إحدى محطات تعبئة الوقود في تبوك، وحالت جهودهم دون وصول الحريق لمحطة الوقود، ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ صرح نائب المتحدث بالدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي بأنه وفي تمام الساعة ( 13:38) ظهر هذا اليوم الثلاثاء، وردنا بلاغًا عن وجود حريق في محطة وقود على طريق الملك خالد بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.

أضاف: واتضح أن الحريق في تريلة وقود ( بنزين) أثناء تفريغ الوقود بخزان المحطة، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث ولله الحمد في وقت قياسي وذلك بفضل الله تعالى أولاً ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني وتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إغلاق الطرق ومنع التجمهر ما أسهم في سرعة الوصول والتمركز الجيد لفرق الدفاع المدني والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز دون حدوث إصابات.

وتشير المعلومات الأولية من خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة.

وتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع، مؤكدًا ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود.

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