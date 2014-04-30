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غرفة الرياض: 774 وظيفة شاغرة للسعوديين بمواد البناء والإعمار

يوفرها ملتقى توطين منافذ البيع للنشاط يوم الخميس المقبل

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن ملتقى توطين منافذ البيع لنشاط مواد البناء والإعمار، يوم الخميس القادم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن كبرى الشركات بهذه الأنشطة ستشارك في هذا الملتقى، حيث ستعرض 774 وظيفة شاغرة للشباب السعودي في عدد من المجالات للجنسين موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي، مبيناً أن الوظائف لمهن (بائع، مندوب مبيعات، مشرف معرض، منسق إداري، أخصائي مشتريات، مهندس مدني، مهندس كهربائي، محاسب، رسام أوتوكاد، سكرتير، تسويق، خدمة عملاء)، وذلك استعداداً لتطبيق قرار توطين النشاط العام القادم.

وأشار الشثري إلى أن تنظيم الغرفة لملتقى التوظيف في هذه الأنشطة يأتي امتداداً لملتقيات التوظيف السابقة التي نظمتها الغرفة خلال الأسابيع الماضية والتي تم الإعلان عنها مسبقاً في وسائل الإعلام، كما تمت مطالبة جميع الجهات بدعوة الباحثين عن العمل المسجلين لديهم للحضور، حيث تم تنظيم ملتقى نشاط السيارات والدراجات النارية وعرضت فيه 623 وظيفة وتقدم لها عدد 199 باحثاً عن العمل، وملتقى نشاط الأثاث المكتبي والمنزلي عرضت فيه عدد 600 وظيفة وتقدم لها عدد 178 باحثاً عن العمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأواني المنزلية عرضت فيه عدد 833 وظيفة وتقدم لها عدد 193 باحثاً عن عمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الطبية والنظارات والساعات عرضت فيه 598 وظيفة وتقدم لها عدد 121 باحثًا عن عمل من الجنسين، وذلك في إطار المبادرة التي تبنتها غرفة الرياض لتمكين منشآت قطاعات الأعمال من تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين اثني عشرة نشاطاً مطلع العام القادم، حيث تتولى غرفة الرياض تنظيم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حدة.

ودعا الشثري الباحثين عن العمل للحرص على حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تنظمها غرفة الرياض والتي تعرض فيها فرص وظيفية متنوعة بأجور لائقة، مشيراً إلى أن غرفة الرياض ستعرض على المنشآت المشاركة في الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريباً متخصصاً بالنشاط، حيث تم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأنشطة التي تم توطين منافذ بيعها.

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غرفة الرياض: 774 وظيفة شاغرة للسعوديين بمواد البناء والإعمار
سبق

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن ملتقى توطين منافذ البيع لنشاط مواد البناء والإعمار، يوم الخميس القادم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن كبرى الشركات بهذه الأنشطة ستشارك في هذا الملتقى، حيث ستعرض 774 وظيفة شاغرة للشباب السعودي في عدد من المجالات للجنسين موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي، مبيناً أن الوظائف لمهن (بائع، مندوب مبيعات، مشرف معرض، منسق إداري، أخصائي مشتريات، مهندس مدني، مهندس كهربائي، محاسب، رسام أوتوكاد، سكرتير، تسويق، خدمة عملاء)، وذلك استعداداً لتطبيق قرار توطين النشاط العام القادم.

وأشار الشثري إلى أن تنظيم الغرفة لملتقى التوظيف في هذه الأنشطة يأتي امتداداً لملتقيات التوظيف السابقة التي نظمتها الغرفة خلال الأسابيع الماضية والتي تم الإعلان عنها مسبقاً في وسائل الإعلام، كما تمت مطالبة جميع الجهات بدعوة الباحثين عن العمل المسجلين لديهم للحضور، حيث تم تنظيم ملتقى نشاط السيارات والدراجات النارية وعرضت فيه 623 وظيفة وتقدم لها عدد 199 باحثاً عن العمل، وملتقى نشاط الأثاث المكتبي والمنزلي عرضت فيه عدد 600 وظيفة وتقدم لها عدد 178 باحثاً عن العمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأواني المنزلية عرضت فيه عدد 833 وظيفة وتقدم لها عدد 193 باحثاً عن عمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الطبية والنظارات والساعات عرضت فيه 598 وظيفة وتقدم لها عدد 121 باحثًا عن عمل من الجنسين، وذلك في إطار المبادرة التي تبنتها غرفة الرياض لتمكين منشآت قطاعات الأعمال من تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين اثني عشرة نشاطاً مطلع العام القادم، حيث تتولى غرفة الرياض تنظيم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حدة.

ودعا الشثري الباحثين عن العمل للحرص على حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تنظمها غرفة الرياض والتي تعرض فيها فرص وظيفية متنوعة بأجور لائقة، مشيراً إلى أن غرفة الرياض ستعرض على المنشآت المشاركة في الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريباً متخصصاً بالنشاط، حيث تم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأنشطة التي تم توطين منافذ بيعها.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:45 PM

غرفة الرياض: 774 وظيفة شاغرة للسعوديين بمواد البناء والإعمار

يوفرها ملتقى توطين منافذ البيع للنشاط يوم الخميس المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن ملتقى توطين منافذ البيع لنشاط مواد البناء والإعمار، يوم الخميس القادم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن كبرى الشركات بهذه الأنشطة ستشارك في هذا الملتقى، حيث ستعرض 774 وظيفة شاغرة للشباب السعودي في عدد من المجالات للجنسين موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي، مبيناً أن الوظائف لمهن (بائع، مندوب مبيعات، مشرف معرض، منسق إداري، أخصائي مشتريات، مهندس مدني، مهندس كهربائي، محاسب، رسام أوتوكاد، سكرتير، تسويق، خدمة عملاء)، وذلك استعداداً لتطبيق قرار توطين النشاط العام القادم.

وأشار الشثري إلى أن تنظيم الغرفة لملتقى التوظيف في هذه الأنشطة يأتي امتداداً لملتقيات التوظيف السابقة التي نظمتها الغرفة خلال الأسابيع الماضية والتي تم الإعلان عنها مسبقاً في وسائل الإعلام، كما تمت مطالبة جميع الجهات بدعوة الباحثين عن العمل المسجلين لديهم للحضور، حيث تم تنظيم ملتقى نشاط السيارات والدراجات النارية وعرضت فيه 623 وظيفة وتقدم لها عدد 199 باحثاً عن العمل، وملتقى نشاط الأثاث المكتبي والمنزلي عرضت فيه عدد 600 وظيفة وتقدم لها عدد 178 باحثاً عن العمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأواني المنزلية عرضت فيه عدد 833 وظيفة وتقدم لها عدد 193 باحثاً عن عمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الطبية والنظارات والساعات عرضت فيه 598 وظيفة وتقدم لها عدد 121 باحثًا عن عمل من الجنسين، وذلك في إطار المبادرة التي تبنتها غرفة الرياض لتمكين منشآت قطاعات الأعمال من تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين اثني عشرة نشاطاً مطلع العام القادم، حيث تتولى غرفة الرياض تنظيم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حدة.

ودعا الشثري الباحثين عن العمل للحرص على حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تنظمها غرفة الرياض والتي تعرض فيها فرص وظيفية متنوعة بأجور لائقة، مشيراً إلى أن غرفة الرياض ستعرض على المنشآت المشاركة في الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريباً متخصصاً بالنشاط، حيث تم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأنشطة التي تم توطين منافذ بيعها.

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