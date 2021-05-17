"أصدقاء المرضى" تنفّذ مبادرات إنسانية وخيرية بعنيزة خلال العيد

بينها معايدة المرضى وسداد تكاليف علاجهم ومبالغ نقدية لرجال الأمن بالمرافق الصحية

نفّذت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة عدداً من المبادرات خلال أيام عيد الفطر، مثل: زيارات المرضى المنوّمين، وتقديم المعايدات المختلفة، وغيرها من الوقفات الإنسانية والخيرية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية باسل بن محمد أبا الخيل، إن الجمعية تهدف إلى خدمة المرضى مادياً ومعنوياً من خلال تلمس احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم، لذلك فقد قدمت الجمعية سبع مبادرات، وهي زيارة المرضى في المستشفيات، ونظراً لظروف الجائحة فقد نفّذ الزيارة أعضاء الجمعية العاملون في تلك المرافق، وهم: هاني الهطلاني وعدنان القرزعي والدكتورة رشا المرزوقي وبشائر عسيري؛ اطمأنوا خلالها على أحوال المرضى وتعرّفوا على متطلباتهم للسعي لتأمينها وقدّموا لهم المعايدات المقدمة من هليل الهليل؛ أحد داعمي الجمعية".

وأضاف أبا الخيل: "كما أنه تم حصر جميع المرضى المقيمين المنوّمين في المستشفيات وتسديد تكاليف علاجهم ممّن تنطبق عليهم الشروط وتسهيل الإجراءات كافة المتعلقة بسرعة خروجهم من المستشفيات بهدف مشاركتهم مع أهاليهم وذويهم فرحة أول أيام العيد السعيد، علاوة على تقديم معايدات نقدية لرجال الأمن في المرافق الصحية وبعض المرافق الأخرى إيماناً بدورهم المهم، إضافة إلى معايدة مستفيدي الجمعية من مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الطب المنزلي بمبالغ نقدية ضمن مبادرة عيدية مريض".

وتابع: "ومن الأعمال المنفّذة تعزيز الشراكات المجتمعية مع شركاء الجمعية هليل بن عودة الهليل، وأحمد بن حسن التميمي، فيما يخدم المرضى ويذلل العقبات التي يواجهونها".

واختتم أبا الخيل، بقوله، قدّم فريق العلاقات العامة معايدات للفريق النسائي التطوعي تقديراً لجهودهن خلال الفترة الماضية وتحديداً الجهد المضاعف من خلال مبادرات شهر رمضان المبارك التي شملت تسديد إيجارات منازل وتأمين مستلزمات طبية وسداد فواتير الكهرباء والسلة الرمضانية، كما قدّم فريق العلاقات أكثر من ألفي بطاقة معايدة لمختلف فئات المجتمع تتضمن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي ليصبح العيد مصدر فرح وسعادة".