مجمع الملك فيصل بالطائف يحصد المركز الأول بأعمال التطوع لعام 2019

"اليامي": نفّذنا نحو 333 مبادرة تطوعية قوامها 18 ألف ساعة

حصد مجمع الملك فيصل بالطائف، المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في أعمال التطوع لعام 2019، بعد أن نجح في تفعيل اليوم العالمي للتطوع بشكل متميز من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية المختلفة التي نفذها المجمع.

وفي التفاصيل: عبّر مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي، عن اعتزازه وسعادته بهذا الفوز الذي يبرهن على الروح العالية لدى منسوبي ومنسوبات المجمع بعد المشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للتطوع، حتى تحقق ولله الحمد هذا الإنجاز.

وقدم "اليامي" شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في الأعمال والمبادرات التطوعية المختلفة، موضحًا أن المجمع قام بتشغيل العيادات الخارجية وغرف العمليات خلال إجازة نهاية الأسبوع كمبادرات من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين.

وأوضح أنه تم إجراء العديد من العمليات الجراحية ومناظرة مئات الحالات في العيادات الخارجية، كما نفذ المجمع حوالي 333 مبادرة تطوعية قوامها 18 ألف ساعة.

ويعد مجمع الملك فيصل أكبر مستشفى بالطائف؛ حيث يضم 800 سرير.