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"الحريري" يسلم صيغة الحكومة اللبنانية إلى "عون"

قال: إنه لم يناقشها مع أحد وأخذها من كل القوى

سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، صيغة الحكومة اللبنانية التي شكلها إلى الرئيس ميشال عون.

وبحسب موقع صحيفة "المستقبل" اللبنانية، قال الحريري بعد لقائه عون في قصر بعبدا اليوم (الإثنين): "سلمت صيغة حكومة وحدة وطنية، لا ينتصر فيها أحد على الآخر".

وأضاف الحريري في تصريح صحفي: "كل الفرقاء يقدمون تضحية بشكل ما وعلى هذا الأساس انطلقت بهذه الصيغة".

وتابع: "إن الصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري" يسلم صيغة الحكومة اللبنانية إلى "عون"
سبق

سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، صيغة الحكومة اللبنانية التي شكلها إلى الرئيس ميشال عون.

وبحسب موقع صحيفة "المستقبل" اللبنانية، قال الحريري بعد لقائه عون في قصر بعبدا اليوم (الإثنين): "سلمت صيغة حكومة وحدة وطنية، لا ينتصر فيها أحد على الآخر".

وأضاف الحريري في تصريح صحفي: "كل الفرقاء يقدمون تضحية بشكل ما وعلى هذا الأساس انطلقت بهذه الصيغة".

وتابع: "إن الصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى".

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
07:07 PM

"الحريري" يسلم صيغة الحكومة اللبنانية إلى "عون"

قال: إنه لم يناقشها مع أحد وأخذها من كل القوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، صيغة الحكومة اللبنانية التي شكلها إلى الرئيس ميشال عون.

وبحسب موقع صحيفة "المستقبل" اللبنانية، قال الحريري بعد لقائه عون في قصر بعبدا اليوم (الإثنين): "سلمت صيغة حكومة وحدة وطنية، لا ينتصر فيها أحد على الآخر".

وأضاف الحريري في تصريح صحفي: "كل الفرقاء يقدمون تضحية بشكل ما وعلى هذا الأساس انطلقت بهذه الصيغة".

وتابع: "إن الصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى".

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