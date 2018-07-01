المطرفي يحتفل بزواجه في مكة

احتفل ماجد بن عبدالله المطرفي، أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، مساء أمس بزفافه في إحدى قاعات الأفراح بمكة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، والزملاء الذين تمنوا للعريس حياة سعيدة.



من جانبه عبر " المطرفي " عن شكره وتقديره لمن حضر وهنّأ متمنياً لهم التوفيق.