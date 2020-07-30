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#يحدث_الآن .. شاهد: تَصعِيد الحجّاج من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بعَرفات

الجهات المعنية كانت قد أعلنت اكتمال الاستعدادات لاستقبالهم في هذا اليوم المشهود

قالت وزارة الحج قبل قليل إنه يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات.


وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

مشعر عرفات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#يحدث_الآن .. شاهد: تَصعِيد الحجّاج من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بعَرفات
سبق

قالت وزارة الحج قبل قليل إنه يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات.


وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:36 AM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
12:06 PM

#يحدث_الآن .. شاهد: تَصعِيد الحجّاج من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بعَرفات

الجهات المعنية كانت قد أعلنت اكتمال الاستعدادات لاستقبالهم في هذا اليوم المشهود

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
3,059

قالت وزارة الحج قبل قليل إنه يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات.


وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

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