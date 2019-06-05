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العثور على "ستيني مكة" المفقود.. عاد لمنزل ذويه بالرياض اليوم

ذووه قدّموا شكرهم لـ"سبق" لنشرها خبر فقدانه ولقرائها المتفاعلين

عثرت أسرة المواطن الستيني الذي فُقد عندما كان متجهًا لأداء العمرة يوم السبت الماضي، وأغلق هاتفه، ولم يتمكنوا من التواصل معه آنذاك، وأبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه، والتي بدورها قامت بالبحث عنه.

وقال سطام بدر الشيباني، شقيق المفقود، لـ"سبق": إن شقيقه المفقود تم العثور عليه اليوم بعد عودته لمنزله بالعاصمة الرياض؛ مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" على نشرها خبر فقدانه، ولقراء الصحيفة الذين تفاعلوا مع الخبر وتواصلوا معه وأفاد غالبيتهم بمشاهدته في الحرم المكي.

وأضاف الشيباني: نحمد الله على عودة أخي سالمًا معافى، وسائلًا المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيرًا؛ مشيدًا بتكاتف أبناء البلد مع بعضهم.

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العثور على "ستيني مكة" المفقود.. عاد لمنزل ذويه بالرياض اليوم
سبق

عثرت أسرة المواطن الستيني الذي فُقد عندما كان متجهًا لأداء العمرة يوم السبت الماضي، وأغلق هاتفه، ولم يتمكنوا من التواصل معه آنذاك، وأبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه، والتي بدورها قامت بالبحث عنه.

وقال سطام بدر الشيباني، شقيق المفقود، لـ"سبق": إن شقيقه المفقود تم العثور عليه اليوم بعد عودته لمنزله بالعاصمة الرياض؛ مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" على نشرها خبر فقدانه، ولقراء الصحيفة الذين تفاعلوا مع الخبر وتواصلوا معه وأفاد غالبيتهم بمشاهدته في الحرم المكي.

وأضاف الشيباني: نحمد الله على عودة أخي سالمًا معافى، وسائلًا المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيرًا؛ مشيدًا بتكاتف أبناء البلد مع بعضهم.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:19 AM

العثور على "ستيني مكة" المفقود.. عاد لمنزل ذويه بالرياض اليوم

ذووه قدّموا شكرهم لـ"سبق" لنشرها خبر فقدانه ولقرائها المتفاعلين

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ياسر العتيبي - مكة المكرمة
3
5,923

عثرت أسرة المواطن الستيني الذي فُقد عندما كان متجهًا لأداء العمرة يوم السبت الماضي، وأغلق هاتفه، ولم يتمكنوا من التواصل معه آنذاك، وأبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه، والتي بدورها قامت بالبحث عنه.

وقال سطام بدر الشيباني، شقيق المفقود، لـ"سبق": إن شقيقه المفقود تم العثور عليه اليوم بعد عودته لمنزله بالعاصمة الرياض؛ مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" على نشرها خبر فقدانه، ولقراء الصحيفة الذين تفاعلوا مع الخبر وتواصلوا معه وأفاد غالبيتهم بمشاهدته في الحرم المكي.

وأضاف الشيباني: نحمد الله على عودة أخي سالمًا معافى، وسائلًا المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيرًا؛ مشيدًا بتكاتف أبناء البلد مع بعضهم.

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