أمانة الشمالية تغلق عدة منشآت وتخالف أخرى

بعد تنفيذ 30 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء 30 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق عددٍ من المنشآت، بالإضافة إلى مخالفة 19 منشأة أخرى لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.



وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة، حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.