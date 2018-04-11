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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"

حظر التجول بالأردن يؤتي ثماره في وقف انتشار "كورونا"

السماح للمواطنين بالخروج لمدة 8 ساعات غداً

ذكر مسؤول أردني، اليوم السبت، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات أمس ولأول مرة منذ أسابيع.

وأوضح مدير عمليات خلية أزمة "كورونا" في الأردن العميد الركن مازن الفراية أن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الأمس كانت صفر إصابة، رغم إجراء 1570 فحصاً خلال يوم واحد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية أن التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده.

وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت إنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح غدٍ وحتى الساعة السادسة مساء.

فيروس كورونا الجديد

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حظر التجول بالأردن يؤتي ثماره في وقف انتشار "كورونا"
سبق

ذكر مسؤول أردني، اليوم السبت، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات أمس ولأول مرة منذ أسابيع.

وأوضح مدير عمليات خلية أزمة "كورونا" في الأردن العميد الركن مازن الفراية أن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الأمس كانت صفر إصابة، رغم إجراء 1570 فحصاً خلال يوم واحد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية أن التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده.

وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت إنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح غدٍ وحتى الساعة السادسة مساء.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:02 PM

حظر التجول بالأردن يؤتي ثماره في وقف انتشار "كورونا"

السماح للمواطنين بالخروج لمدة 8 ساعات غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤول أردني، اليوم السبت، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات أمس ولأول مرة منذ أسابيع.

وأوضح مدير عمليات خلية أزمة "كورونا" في الأردن العميد الركن مازن الفراية أن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الأمس كانت صفر إصابة، رغم إجراء 1570 فحصاً خلال يوم واحد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية أن التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده.

وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت إنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح غدٍ وحتى الساعة السادسة مساء.

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