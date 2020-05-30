النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في اليوم الثاني.. عفيف تسجل إصابتين مؤكدتين بكورونا

لسيدتين من عائلتين مختلفتين إحداهما قادمة من خارج المحافظة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.

جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.

وعلمت "سبق" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في اليوم الثاني.. عفيف تسجل إصابتين مؤكدتين بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.

جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.

وعلمت "سبق" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
07:17 PM

في اليوم الثاني.. عفيف تسجل إصابتين مؤكدتين بكورونا

لسيدتين من عائلتين مختلفتين إحداهما قادمة من خارج المحافظة

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
1
856

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.

جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.

وعلمت "سبق" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,942
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,952
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,729

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة