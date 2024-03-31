الأهداف القاتلة تحسم 5 مواجهات من الجولة 25 بدوري المحترفين

كشفت الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن المزيد من الإثارة والتشويق في الدقائق القاتلة لعمر أغلب المباريات.

حيث تميزت الأوقات القاتلة بتسجيل 5 أهداف في وقت يصعب التعويض فيه لتمنح 5 فرق فرصة حسم ‏مواجهات مهمة في المسابقة فيما خذلت الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع فريق أحد متذيل جدول الترتيب من إمكانية الظفر بنقطة التعادل من أمام ضيفه فريق الشباب بعدما أضاع كارل مجاني ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت البديل لينتهي اللقاء بتقدم الضيوف (2-1).

وقد حسمت الأهداف القاتلة، ديربي الرياض لمصلحة النصر على الهلال، وكلاسيكو الشرقية لصالح الاتفاق أمام القادسية ولقاء التعاون والوحدة كما أنعشت طموحات الفيحاء في البقاء بعد الفوز على الباطن في المقابل ضاعفت جروح الاتحاد بتلقيه هدف الانتصار من أمام الفيصلي.

وبالتأكيد أغلى هذه الأهداف هو هدف برونو أوفيني مدافع النصر والذي منح فريقه صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم على حساب غريمه التقليدي الهلال رافعًا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر.



وجاءت أهداف الدقائق القاتلة في الجولة كالتالي:

-هدف الكولومبي دانليو أسبريليا من الفيحاء في مرمى الباطن في الدقيقة 86‏.

- هدف البرازيلي ريناتو شافيز من الوحدة في مرماه لمصلحة التعاون في الدقيقة 96‏.

- هدف التونسي أحمد العكايشي من الاتفاق في مرمى القادسية في الدقيقة 90‏.

- هدف البرازيلي لويس جوستافو من الفيصلي في مرمى الاتحاد في الدقيقة 91‏.

- هدف البرازيلي برونو أوفيني من النصر في مرمى الهلال في الدقيقة 97‏.