النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهداف القاتلة تحسم 5 مواجهات من الجولة 25 بدوري المحترفين

كشفت الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن المزيد من الإثارة والتشويق في الدقائق القاتلة لعمر أغلب المباريات.

حيث تميزت الأوقات القاتلة بتسجيل 5 أهداف في وقت يصعب التعويض فيه لتمنح 5 فرق فرصة حسم ‏مواجهات مهمة في المسابقة فيما خذلت الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع فريق أحد متذيل جدول الترتيب من إمكانية الظفر بنقطة التعادل من أمام ضيفه فريق الشباب بعدما أضاع كارل مجاني ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت البديل لينتهي اللقاء بتقدم الضيوف (2-1).

وقد حسمت الأهداف القاتلة، ديربي الرياض لمصلحة النصر على الهلال، وكلاسيكو الشرقية لصالح الاتفاق أمام القادسية ولقاء التعاون والوحدة كما أنعشت طموحات الفيحاء في البقاء بعد الفوز على الباطن في المقابل ضاعفت جروح الاتحاد بتلقيه هدف الانتصار من أمام الفيصلي.

وبالتأكيد أغلى هذه الأهداف هو هدف برونو أوفيني مدافع النصر والذي منح فريقه صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم على حساب غريمه التقليدي الهلال رافعًا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر.


وجاءت أهداف الدقائق القاتلة في الجولة كالتالي:

-هدف الكولومبي دانليو أسبريليا من الفيحاء في مرمى الباطن في الدقيقة 86‏.

- هدف البرازيلي ريناتو شافيز من الوحدة في مرماه لمصلحة التعاون في الدقيقة 96‏.

- هدف التونسي أحمد العكايشي من الاتفاق في مرمى القادسية في الدقيقة 90‏.

- هدف البرازيلي لويس جوستافو من الفيصلي في مرمى الاتحاد في الدقيقة 91‏.

- هدف البرازيلي برونو أوفيني من النصر في مرمى الهلال في الدقيقة 97‏.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهداف القاتلة تحسم 5 مواجهات من الجولة 25 بدوري المحترفين
سبق

كشفت الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن المزيد من الإثارة والتشويق في الدقائق القاتلة لعمر أغلب المباريات.

حيث تميزت الأوقات القاتلة بتسجيل 5 أهداف في وقت يصعب التعويض فيه لتمنح 5 فرق فرصة حسم ‏مواجهات مهمة في المسابقة فيما خذلت الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع فريق أحد متذيل جدول الترتيب من إمكانية الظفر بنقطة التعادل من أمام ضيفه فريق الشباب بعدما أضاع كارل مجاني ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت البديل لينتهي اللقاء بتقدم الضيوف (2-1).

وقد حسمت الأهداف القاتلة، ديربي الرياض لمصلحة النصر على الهلال، وكلاسيكو الشرقية لصالح الاتفاق أمام القادسية ولقاء التعاون والوحدة كما أنعشت طموحات الفيحاء في البقاء بعد الفوز على الباطن في المقابل ضاعفت جروح الاتحاد بتلقيه هدف الانتصار من أمام الفيصلي.

وبالتأكيد أغلى هذه الأهداف هو هدف برونو أوفيني مدافع النصر والذي منح فريقه صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم على حساب غريمه التقليدي الهلال رافعًا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر.


وجاءت أهداف الدقائق القاتلة في الجولة كالتالي:

-هدف الكولومبي دانليو أسبريليا من الفيحاء في مرمى الباطن في الدقيقة 86‏.

- هدف البرازيلي ريناتو شافيز من الوحدة في مرماه لمصلحة التعاون في الدقيقة 96‏.

- هدف التونسي أحمد العكايشي من الاتفاق في مرمى القادسية في الدقيقة 90‏.

- هدف البرازيلي لويس جوستافو من الفيصلي في مرمى الاتحاد في الدقيقة 91‏.

- هدف البرازيلي برونو أوفيني من النصر في مرمى الهلال في الدقيقة 97‏.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
12:08 AM

الأهداف القاتلة تحسم 5 مواجهات من الجولة 25 بدوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
39
7,778

كشفت الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن المزيد من الإثارة والتشويق في الدقائق القاتلة لعمر أغلب المباريات.

حيث تميزت الأوقات القاتلة بتسجيل 5 أهداف في وقت يصعب التعويض فيه لتمنح 5 فرق فرصة حسم ‏مواجهات مهمة في المسابقة فيما خذلت الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع فريق أحد متذيل جدول الترتيب من إمكانية الظفر بنقطة التعادل من أمام ضيفه فريق الشباب بعدما أضاع كارل مجاني ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت البديل لينتهي اللقاء بتقدم الضيوف (2-1).

وقد حسمت الأهداف القاتلة، ديربي الرياض لمصلحة النصر على الهلال، وكلاسيكو الشرقية لصالح الاتفاق أمام القادسية ولقاء التعاون والوحدة كما أنعشت طموحات الفيحاء في البقاء بعد الفوز على الباطن في المقابل ضاعفت جروح الاتحاد بتلقيه هدف الانتصار من أمام الفيصلي.

وبالتأكيد أغلى هذه الأهداف هو هدف برونو أوفيني مدافع النصر والذي منح فريقه صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم على حساب غريمه التقليدي الهلال رافعًا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر.


وجاءت أهداف الدقائق القاتلة في الجولة كالتالي:

-هدف الكولومبي دانليو أسبريليا من الفيحاء في مرمى الباطن في الدقيقة 86‏.

- هدف البرازيلي ريناتو شافيز من الوحدة في مرماه لمصلحة التعاون في الدقيقة 96‏.

- هدف التونسي أحمد العكايشي من الاتفاق في مرمى القادسية في الدقيقة 90‏.

- هدف البرازيلي لويس جوستافو من الفيصلي في مرمى الاتحاد في الدقيقة 91‏.

- هدف البرازيلي برونو أوفيني من النصر في مرمى الهلال في الدقيقة 97‏.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,869
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,032
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,849

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة