المركز الوطني للأرصاد ينبّه: أمطار رعدية على الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد ينبّه: أمطار رعدية على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-14
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
09:32 AM
المركز الوطني للأرصاد ينبّه: أمطار رعدية على الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.