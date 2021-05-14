المركز الوطني للأرصاد ينبّه: أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.