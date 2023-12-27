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"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة

تشمل عددًا من المحافظات والمراكز حتى 9 مساء الغد

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، السيل الكبير، مزدلفة، منى، جدة).

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، السيل الكبير، مزدلفة، منى، جدة).

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:30 PM

"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة

تشمل عددًا من المحافظات والمراكز حتى 9 مساء الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، السيل الكبير، مزدلفة، منى، جدة).

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,937
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,016
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

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30 يناير
15,511

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