"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة

تشمل عددًا من المحافظات والمراكز حتى 9 مساء الغد

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، السيل الكبير، مزدلفة، منى، جدة).

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.