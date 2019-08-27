بنجلاديش.. حكم قضائي يسحب كلمة "عذراء" من وثائق زواج المسلمين

في حكم وُصف بأنه "مهم"، أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش قرارًا يقضي بسحب كلمة "عذراء" من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد.

وبموجب قوانين ترعى الزيجات الإسلامية في بنجلاديش، يتعيّن على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين ثلاث على وثيقة الزواج؛ وهي: "كوماري (عذراء)، أو أرملة، أو مطلّقة".

غير أن المحكمة العليا أمرت، في حكم نُشر مؤخراً، الحكومة بسحب كلمة "عذراء" واستبدال عبارة "غير متزوجة" بها، بحسب ما قاله المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة فرانس برس.

كما أمر الحكم السلطات بإدخال خيارات "غير متزوج، أو أرمل، أو مطلق" للرجال المقبلين على الزواج على الوثائق الرسمية.

ويُنشر النص الكامل للحكم بحلول أكتوبر، على أن يدخل حيز التطبيق قريباً.

وقال "عين النهار صديقة"، محامي المنظمات التي احتكمت في 2014 إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لإسقاط هذا التدبير، لوكالة فرانس برس: "هذا حكم مهم".

وتعتبر المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا، عبر وثائق الزواج، وهو تدبير معتمد منذ العام 1961، أمر ينطوي على "إذلال وتمييز"، كما يشكل انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الفتيات.

ويشكّل المسلمون ما يقرب من 90 بالمئة من سكان بنجلاديش، البالغ عددهم 168 مليون نسمة.