النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الداخلية: الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم المستمر

أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الأوضاع الصحية تخضع دائماً للمتابعة والتقييم المستمر، مشدداً على أهمية وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وقال اليوم في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته ردًا على إمكانية العودة لمنع التجول الجزئي أو الكلي في حال زيادة أعداد الإصابات بكورورنا: "الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم والرفع بما يلزم في حال الحاجة لتشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق".

وأكد "الشلهوب"، أن ذلك يعود إلى وعي المجتمع ومدى التزامنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

كورونا وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الداخلية: الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم المستمر
سبق

أكد العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الأوضاع الصحية تخضع دائماً للمتابعة والتقييم المستمر، مشدداً على أهمية وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وقال اليوم في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته ردًا على إمكانية العودة لمنع التجول الجزئي أو الكلي في حال زيادة أعداد الإصابات بكورورنا: "الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم والرفع بما يلزم في حال الحاجة لتشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق".

وأكد "الشلهوب"، أن ذلك يعود إلى وعي المجتمع ومدى التزامنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
04:36 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:27 PM

متحدث الداخلية: الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم المستمر

أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,005

أكد العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الأوضاع الصحية تخضع دائماً للمتابعة والتقييم المستمر، مشدداً على أهمية وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وقال اليوم في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته ردًا على إمكانية العودة لمنع التجول الجزئي أو الكلي في حال زيادة أعداد الإصابات بكورورنا: "الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم والرفع بما يلزم في حال الحاجة لتشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق".

وأكد "الشلهوب"، أن ذلك يعود إلى وعي المجتمع ومدى التزامنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة