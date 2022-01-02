متحدث الداخلية: الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم المستمر

أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الأوضاع الصحية تخضع دائماً للمتابعة والتقييم المستمر، مشدداً على أهمية وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وقال اليوم في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته ردًا على إمكانية العودة لمنع التجول الجزئي أو الكلي في حال زيادة أعداد الإصابات بكورورنا: "الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم والرفع بما يلزم في حال الحاجة لتشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق".

وأكد "الشلهوب"، أن ذلك يعود إلى وعي المجتمع ومدى التزامنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".