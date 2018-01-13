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روي فيتوريا يحاضر المدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر

قدَّم المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وعدد من المدربين الوطنيين.

وتطرق فيتوريا في المحاضرة التي أُقيمت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض لجوانب عدة، منها فلسفته في التدريب، والنقاط التي تحدد مستوى المدرب.

وتحدث المدرب البرتغالي عن ظاهرة التخطيط المرحلي والسنوي للتدريب الخططي، لافتًا الانتباه إلى أن التدريب سابقًا كان يعتمد على الجوانب اللياقية، إلا أنه يرى أن التدريب الخططي يعد أكثر أهمية؛ إذ من خلاله يطور الجوانب النفسية واللياقية والمهارية.

واختتم فيتوريا المحاضرة بنصيحة لمدربي الفئات السنية بأن يكون هدفهم تطوير قدرات اللاعبين، وفتح الباب لهم للعب مع الفريق الأول والمنتخبات.

وبعد المحاضرة بدأ فيتوريا النقاش والحوار مع المدربين، واستقبل أسئلتهم المتعقلة بالجوانب الفنية.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان درع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مزجيًا شكره لفيتوريا على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

روي فيتوريا مدرب النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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روي فيتوريا يحاضر المدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر
سبق

قدَّم المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وعدد من المدربين الوطنيين.

وتطرق فيتوريا في المحاضرة التي أُقيمت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض لجوانب عدة، منها فلسفته في التدريب، والنقاط التي تحدد مستوى المدرب.

وتحدث المدرب البرتغالي عن ظاهرة التخطيط المرحلي والسنوي للتدريب الخططي، لافتًا الانتباه إلى أن التدريب سابقًا كان يعتمد على الجوانب اللياقية، إلا أنه يرى أن التدريب الخططي يعد أكثر أهمية؛ إذ من خلاله يطور الجوانب النفسية واللياقية والمهارية.

واختتم فيتوريا المحاضرة بنصيحة لمدربي الفئات السنية بأن يكون هدفهم تطوير قدرات اللاعبين، وفتح الباب لهم للعب مع الفريق الأول والمنتخبات.

وبعد المحاضرة بدأ فيتوريا النقاش والحوار مع المدربين، واستقبل أسئلتهم المتعقلة بالجوانب الفنية.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان درع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مزجيًا شكره لفيتوريا على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:48 PM

روي فيتوريا يحاضر المدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وعدد من المدربين الوطنيين.

وتطرق فيتوريا في المحاضرة التي أُقيمت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض لجوانب عدة، منها فلسفته في التدريب، والنقاط التي تحدد مستوى المدرب.

وتحدث المدرب البرتغالي عن ظاهرة التخطيط المرحلي والسنوي للتدريب الخططي، لافتًا الانتباه إلى أن التدريب سابقًا كان يعتمد على الجوانب اللياقية، إلا أنه يرى أن التدريب الخططي يعد أكثر أهمية؛ إذ من خلاله يطور الجوانب النفسية واللياقية والمهارية.

واختتم فيتوريا المحاضرة بنصيحة لمدربي الفئات السنية بأن يكون هدفهم تطوير قدرات اللاعبين، وفتح الباب لهم للعب مع الفريق الأول والمنتخبات.

وبعد المحاضرة بدأ فيتوريا النقاش والحوار مع المدربين، واستقبل أسئلتهم المتعقلة بالجوانب الفنية.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان درع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مزجيًا شكره لفيتوريا على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

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