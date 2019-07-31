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"المظالم" يُتيح الاطلاع على إعلام أحكام "الاستئناف الإدارية" وطباعتها إلكترونياً

تسهيلاً على المترافعين دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمحكمة التي أصدرت الحكم

أتاح ديوان المظالم خدمة الاطلاع وطباعة نسخة إعلام الحكم الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية إلكترونياً من خلال نظام معين، على غرار المحاكم الإدارية بالديوان بما يمكّن لأطراف الدعوى، الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الخاص بقضيتهم بشكل إلكتروني.

تأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المترافعين، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم، موفرة بذلك الوقت والجهد على المستفيدين.

وتندرج هذه الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة إلكترونياً في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إلى جانب الخدمات التي تتيحها هذه المحاكم، وهي: إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي، وفتح المحاضر وحفظها.

وكان ديوان المظالم قد أتاح قبل فترة زمنية إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الصادر من المحاكم الإدارية "الدرجة الأولى" بشكل إلكتروني، والآن وبعد اكتمال سلسلة عمله الإلكتروني يوفر هذه الخدمة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية.

كما يمكن للمستفيد أيضاً استخراج نسخة ورقية لنسخة إعلام الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة المدرجة ضمن نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، لتطوير منظومة القضاء الإداري، استكمالاً لما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، في ظل الاهتمام والدعم اللذين يتلقاهما مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى بمواكبة التطورات التقنية لخدمة الكيان العدلي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ونزيه وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية، تحت إشراف ومتابعة من قِبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

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"المظالم" يُتيح الاطلاع على إعلام أحكام "الاستئناف الإدارية" وطباعتها إلكترونياً
سبق

أتاح ديوان المظالم خدمة الاطلاع وطباعة نسخة إعلام الحكم الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية إلكترونياً من خلال نظام معين، على غرار المحاكم الإدارية بالديوان بما يمكّن لأطراف الدعوى، الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الخاص بقضيتهم بشكل إلكتروني.

تأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المترافعين، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم، موفرة بذلك الوقت والجهد على المستفيدين.

وتندرج هذه الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة إلكترونياً في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إلى جانب الخدمات التي تتيحها هذه المحاكم، وهي: إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي، وفتح المحاضر وحفظها.

وكان ديوان المظالم قد أتاح قبل فترة زمنية إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الصادر من المحاكم الإدارية "الدرجة الأولى" بشكل إلكتروني، والآن وبعد اكتمال سلسلة عمله الإلكتروني يوفر هذه الخدمة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية.

كما يمكن للمستفيد أيضاً استخراج نسخة ورقية لنسخة إعلام الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة المدرجة ضمن نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، لتطوير منظومة القضاء الإداري، استكمالاً لما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، في ظل الاهتمام والدعم اللذين يتلقاهما مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى بمواكبة التطورات التقنية لخدمة الكيان العدلي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ونزيه وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية، تحت إشراف ومتابعة من قِبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:35 PM

"المظالم" يُتيح الاطلاع على إعلام أحكام "الاستئناف الإدارية" وطباعتها إلكترونياً

تسهيلاً على المترافعين دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمحكمة التي أصدرت الحكم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح ديوان المظالم خدمة الاطلاع وطباعة نسخة إعلام الحكم الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية إلكترونياً من خلال نظام معين، على غرار المحاكم الإدارية بالديوان بما يمكّن لأطراف الدعوى، الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الخاص بقضيتهم بشكل إلكتروني.

تأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المترافعين، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم، موفرة بذلك الوقت والجهد على المستفيدين.

وتندرج هذه الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة إلكترونياً في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إلى جانب الخدمات التي تتيحها هذه المحاكم، وهي: إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي، وفتح المحاضر وحفظها.

وكان ديوان المظالم قد أتاح قبل فترة زمنية إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الصادر من المحاكم الإدارية "الدرجة الأولى" بشكل إلكتروني، والآن وبعد اكتمال سلسلة عمله الإلكتروني يوفر هذه الخدمة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية.

كما يمكن للمستفيد أيضاً استخراج نسخة ورقية لنسخة إعلام الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة المدرجة ضمن نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، لتطوير منظومة القضاء الإداري، استكمالاً لما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، في ظل الاهتمام والدعم اللذين يتلقاهما مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى بمواكبة التطورات التقنية لخدمة الكيان العدلي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ونزيه وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية، تحت إشراف ومتابعة من قِبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

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